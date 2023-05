Anggota DPRD Jabar Ali Rasyid Menyoroti Soal Angka Stunting yang Masih Tinggi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat pun mengingatkan ada empat point permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh pasangan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid, Poin ketiga yang harus dicermati Ridwan Kamil dan Uu adalah masalah kesehatan.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Jawa Barat pada 2022 mencapai 20,2 persen. Ali mengatakan Jabar menempati peringkat ke-22 secara nasional.

"Di sektor kesehatan ini kan Gubernur bicara Jabar zero stunting, padahal kita masih peringkat 22. Ungkapan zero stunting ini harus terukur karena bicara Habar zero stunting, harus ada upaya pemprov terkait masalah stunting," katanya.

Penanganan stunting, ujarnya, bisa dilakukan dengan langkah yang konkrit, dari mulai penyelesaian masalah gizi ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita yang sudah lahir.

Di antaranya dengan penanganan yang konkrit dengan memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil dan kepada anak yang sudah lahir.

Ia pun meminta pemprov Jabar bisa melakukan kampanye secara lebih efektif mengenai pernikahan dini.

Juga penanganan kasus jika sudah terlanjur menikah dan memiliki anak, tentunya harus ada program dari pemerintah misalkan memberikan susu dan asupan makanan bergizi.

"Ketika pemprov bicara zero stunting, harus ada program-program yang konkrit untuk masyarakat. Kalau pemberian gizi apa lagi ke penduduk dengan jumlah besar, sehibgga anggarannya besar, supaya ada kampanye yang lebih inovatif untuk menekan angka itu. Jadi bicara yang zero stunting ini terlalu ini, malah menjadi halusinasi karena kita masih nomor 22 di nasional," katanya.