20 Ucapan Menyambut Bulan Mei 2023 dalam Bahasa Inggris Penuh Doa dan Harapan, Cocok Jadi Caption

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini contoh ucapan menyambut bulan Mei 2023 dalam Bahasa Inggris yang cocok jadi referensi caption di media sosial.

Tahun 2023 sudah memasuki kuartal keduanya yaitu bulan Mei.

Di negara empat musim, bulan Mei identik dengan kehangatan karena menjadi peralihan antara musim semi ke musim panas.

Menyambut bulan yang baru juga identik dengan doa dan harapan baru bagi seseorang.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya membagikan ucapan menyambut bulan Mei 2023 yang penuh doa dan harapan ke media sosial.

Berikut contoh capan menyambut bulan Mei 2023 dalam Bahasa Inggris:

1. Welcome May, may every sunrise hold promise, and every sunset hold peace.

Artinya: “Selamat datang Mei, semoga setiap matahari terbit memegang janji, dan setiap matahari terbenam membawa kedamaian.”

2. May your month of May be filled with wonderful blessings of good health, love, peace, happiness and prosperity.

Artinya: “Semoga bulan Mei Anda dipenuhi dengan berkah luar biasa dari kesehatan yang baik, cinta, kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran.”

3. Bye April, thanks for the memories. Hi May, I look forward to making new ones

Artinya: “Sampai jumpa April, terima kasih atas kenangannya. Hai May, saya berharap dapat membuat yang baru.”

4. Welcome May! I hope the month of May brings you an abundance of joy and happiness.

Artinya: “Selamat datang Mei! Saya harap bulan Mei memberi Anda banyak kegembiraan dan kebahagiaan.”