Chord dan Lirik Lagu Kasbon, Lagu Sunda Favorit Dinyanyikan oleh Darso: Dua Minggu Kuring Kasbon

Chord Lagu Kasbon

Intro : Am – F (2x)

G – Am (4x) Suling

Am

Dua minggu kuring kasbon

tilu minggu kasbon deui

C G

datang bulan kuring ngahuleng

Am

bulan anyar neangkal

F G Am

Kumaha cara na

F G Am

sangkan bisa kasbon deui

Intro : F – G – Am Suling

Am

Untung kuring mah biasa

enggeus kuat ku kaera

C G

batan nipu sok doraka

Am

mening nginjem bari maksa

F G Am

bari pura pura

F G Am

nyarita campur ngarimba



Intro : G – Am (2x) Gitar Efect

Am Suling

Reff :

Am Dm

Dunungan geus bosenen nigali ka kuring

F Am

sabalik na kuring sono ka dununggan (intro Fm Suling )

Am Dm

ateul mun pagih jeung dununggan teu kasbon

F Am

awak parasan tiris asa ngajarendol

C G Am

tapi mun di bere kuring asa nga ngembol

Am

ku aneh tapi na nyata

C

dununggan rudet kacida tapi lamun

G Am

kuring menta rada hese tapi mere

F G Am

engeus mawat kuring

F G Am

loba kasbon leugit pusing

