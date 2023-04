Nightclub Terbaik di Asia, The H Club Bakal Resmi Hadir di SCBD Jakarta

Klub malam terbesar di Jakarta dan Asia, The H Club bakal hadir mulai Jumat (28/4/2023) di jantung SCBD. Klub malam ini menawarkan pengalaman hiburan luar biasa dengan teknologi canggih dan suara mutakhir.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Klub malam terbesar di Jakarta dan Asia, The H Club bakal hadir mulai Jumat (28/4/2023) di jantung SCBD. Klub malam ini menawarkan pengalaman hiburan luar biasa dengan teknologi canggih dan suara mutakhir.

Tempat ini bakal memiliki kapasitas ribuan dan The H Club sudah dikenal kalangam DJ juga penghibur kelas nasional bahkan internasional. Setiap pengunjung akan dimanjakan dengan pelayanan terbaik agar pengunjung merasa istimewa. Tak heran, bila The H Club ini dipercayai bakal menjadi klub malam terbaik di Asia.

Co Founder The H Club, Ivan Tanjaya mengatakan pihaknya sangat senang dan tak sabar untuk pembukaan The H Club ini. Mereka ingin memberikan pengalaman unik dan tentunya tak terlupakan bagi para pengunjung, serta memberikan hihuran kelas dunia berstandar internasional.

"Kami bagian dari HW Group berhasil menarik perhatian banyak netizen dengan kehadiran eksterior megah nan memukau. Jadi, gedung ini berdiri di lahan seluas lebih dari 7000 meter persegi di SCBD, Jakarta yang bisa langsung menjadi magnet bagi setiap pengendara yang melintasi sekitarnya," katanya, Kamis (27/4/2023).

Keindahan The H Club tak berhenti di luar gedung, melainkan bagian dalamnya pun ada interior berkelas dan mempunyai teknologi canggih yang siap menghadirkan pengalaman hiburan tak terlupakan bagi yang datang.

"World class stage yang dirancang secara khusus di The H Club diganyang akan menjadi pusat perhatian di dalam klub. Dengan desain ambience yang mewah, stage ini dilengkapi dengan tata cahaya modern dan sistem suara berkualitas tinggi, yang mampu menghadirkan performa panggung spektakuler," ujarnya.

The H Club berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 19, Jakarta Selatan. (*)

