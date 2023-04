Ini Langkah Satlantas Polrestabes Bandung saat Terjadi Gelombang Kedua Wisatawan di Akhir Pekan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wisatawan diprediksi bakal memadati Kota Bandung lagi pada akhir pekan nanti.

Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polrestabes Bandung, Polda Jabar, Kompol Eko Iskandar, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (27/4/2023).

"Kemungkinan besar (pada) Sabtu-Minggu. Jadi ada gelombang kedua, kita antisipasi karena anak sekolah baru masuk tanggal 2 Mei. Kalau ASN kan sudah masuk kantor, jadi mereka sudah mudik dari kemarin H+1 dan H+2. Kalau anak sekolah kita antisipasinya ada arus balik kedua di Sabtu dan Minggu karena libur terakhir sekolah," ujar Eko.

Menurutnya, kepadatan bakal terjadi di lokasi wisata seperti Dago, Setiabudi menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Baca juga: Hampir 140 Ribu Orang Datangi Purwakarta selama Libur Lebaran 2023, Paling Banyak Wisata Kuliner

"Jadi kalau di Bandung kepadatan itu terjadi setiap akhir pekan, mulai dari Terminal Ledeng, Dago, Cikapayang. Efeknya itu bisa sampai ke Jalan Djundjunan ke Pasteur, jadi ketemunya di situ semua," katanya.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi antrean kendaraan di jalur Dago, pihaknya bakal menerapkan one way sepenggal.

"Jadi dipotong. Kalau pagi kita one way ke atas, kalau sore one way ke arah bawah," ucapnya.

Baca juga: Wisatawan Senang, Arus Lalu lintas di Pangandaran Lancar, dari Tasikmalaya Lebih Cepat Sampai

Pun demikian di jalur Setiabudhi, kata dia, kendaraan dari bawah akan dibuka hingga ke Saung Pengkol, Lembang.

"Sesuai situasi arus. Kalau padat kita tarik ke atas, yang mau turun di-pending. Kalau yang padat ke bawah di-pending yang ke atas, biasanya penerapannya sekitar 20 menit," katanya. (*)

Baca berita lainnya di SINI