Hasil Liga Spanyol, Real Madrid Pepet Barcelona usai Taklukkan Vigo 2-0

TRIBUNJABAR.ID, MADRID - Real Madrid memangkas jarak dengan pemimpin klasemen sementara Liga Spanyol Barcelona setelah menaklukkan tamunya, Celta Vigo 2-0.

Pertandingan Real Madrid vs Celta Vigo ini dimainkan di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (22/4/2023) atau Minggu pagi waktu Indonesia.

Gol Real Madrid diukir oleh Marco Asensio (42') dan Eder Militao (48').

Hasil positif ini membuat Real Madrid makin pepet Barcelona di puncak.

Madrid kini hanya tertinggal 8 angka dari Barcelona dari 30 main namun Barcelona baru bermain 29 kali.

Barcelona akan memainkan laga ke-30nya lawan Atletico Madrid, nanti malam.

Selain Real Madrid ada juga tim lainnya yang bertanding tadi malam yang berhasil meraih kemenangannya.

Seperti Valladolid, Real Sociedad, Athletic Bilbao dan Osasuna.

Bagi Valladolid sendiri kemenangan tipis 1-0 kontra Girona sangat berarti untuk makin menjauhi zona degradasi.

Valladolid kini yang bertengger di posisi 14 berselisih tujuh poin dari Espanyol yang berada di zona degradasi atau peringkat 18.

Sementara itu, Real Sociedad yang berhasil menang kontra Rayo Vallecano dengan skor 2-1 membuatnya makin nyaman di peringkat keempat dan menjauhi kejaran rival terdekatnya Real Betis yang berada di peringkat kelima.

Real Betis sendiri gagal meraih kemenangan pada pekan ke-30 kontra Osasuna dengan skor 3-2.

Dengan kekalahan tersebut membuat jarak dengan Real Betis makin terpaut jauh dengan berselisih enam poin.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan 30

Espanyol 0-0 Cadiz

Osasuna 3-2 Real Betis

Almeria 1-2 Athletic Bilbao

Real Sociedad 2-1 Rayo Vallecano

Valladolid 1-0 Girona

Real Madrid 2-0 Celta Vigo

Laga yang Belum Dimainkan

Minggu, 23 April 2023

19.00 WIB - Elche vs Valencia

21.15 WIB - Barcelona vs Atletico Madrid

23.30 WIB - Mallorca vs Getafe

Senin, 24 April 2023

02.00 WIB - Sevilla vs Villarreal

