Dijejali Pemudik Lokal dan Wisatawan, Volume Kendaraan di Lembang Meningkat Saat Libur Idul Fitri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Volume kendaraan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengalami peningkatan pada libur Hari Raya Idulfitri 1444 hijriah, Sabtu (22/4/2023).

Pada siang hari peningkatan volume kendaraan terjadi dari arah Bandung menuju Lembang, sedangkan saat sore hari terjadi dari arah sebaliknya karena banyak wisatawan yang langsung kembali pulang ke tempat asal.

Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Sudirianto mengatakan kondisi itu terjadi karena banyaknya pemudik lokal dari Bandung ke Lembang dan juga adanya wisatawan yang datang dari Jakarta untuk berwisata.

"Hingga memasuki sore ini untuk di kawasan Lembang telah terjadi peningkatan arus wisatawan dari arah Kota Bandung yang masuk ke kawasan wisata Lembang," ujarnya saat ditemui di Lembang, Minggu (22/4/2023).

Dengan adanya peningkatan volume kendaraan itu, pihaknya langsung memberlakukan skema one way sepenggal sebanyak 4 kali dari arah Bandung menuju Lembang dan 1 kali dari arah Lembang menuju Bandung.

"Alhamdulillah arus lalin dari arah Bandung lancar meski saat hari H Lebaran ini mengalami peningkatan jika di bandingkan hari biasa yakni sebesar 20 persen," kata Sudirianto.

Selain menerapkan one way pihaknya juga melakukan kanalisasi di depan objek wisata The Great Asia Africa dan Famrhouse agar wisatawan tidak menyeberang di jalan, tapi menggunakan jembatan penyeberangan.

"Kanalisasi itu kita lakukan agar wisatawan tidak sampai menyebarang di jalan karena bisa mengganggu arus lalu lintas," ucapnya.

Sementara pengelola The Great Asia Africa, Wawan Gunawan mengatakan, kunjungan wisatawan pada hari H Lebaran memang meningkat, tetapi masih didominasi oleh wisatawan dari luar daerah yang tidak berlebaran.

"Alhamdulillah ada peningkatan, tapi belum signifikan mungkin besok. Kalau hari ini baru wisatawan yang tidak berlebaran karena yang berlebaran mungkin masih fokus dengan keluarga," kata Wawan. (*)