Cerita Isyana Sarasvati Didiagnosa Lupus, Sudah Sering Bolak-balik ke RS, Minta Fans Jaga Kesehatan

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Isyana Sarasvati menceritakan dirinya yang menderita SLE (Systemic Lupus Erytematosus) atau lupus.

Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Isyana Sarasvati melalui unggahan Instagram miliknya.

Penyanyi kelahiran Bandung ini mengunggah foto dengan filter hitam putih.

Nampak dirinya sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan yang diinfus.

Meskipun diinfus, Isyana Saraasvati tetap tersenyum ke kamera.

"Mungkin banyak yang bertanya-tanya aku kenapa, kaya bolak-balik RS mulu beberapa waktu ke belakang," tulis Isyana Sarasvati dikutip dari Instagram @isyanasarasvati pada Jumat (21/4/2023).

"Intinya akhir taun lalu aku terdiagnosis autoimun, salah satunya SLE. Nah skrg Ig flare. Begitu. Hehe," sambungnya.

Isyana mengaku bahwa kini dirinya mendapatkan penanganan dan merasa lebih baik.

"Sudah ditangani dengan sangat baik disini, feeling so so much better nowww," tutur Isyana.

Isyana juga mengingatkan penggemarnya untuk senantiasa menjaga kesehatan.

"TAPI SATU SIH DARI AKU. SEHAT ITU MUAA MUAA MUAAHAAAL GUYS! Please sayang sayang badan kalian," kata Isyana.

"Kalau emang sudah kecapean jangan diforsir, istirahat sejenak. Tidak apa-apa," lanjutnya.

Lebih lanjut, Isyana Sarasvati juga mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang selama ini ia terima.

"Semangat buat kita semua, terima kasih doa-doa baiknya! Daaan pastinya minal minul ya guys sekalian, love you," pungkasnya.