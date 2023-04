30 Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 Menyentuh dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bagikan saat Lebaran

TRIBUNJABAR.ID - Sampaikan ucapan selamat Idul Fitri 2023 dengan kata-kata Bahasa Inggris berikut ini untuk kerabat, keluarga, hingga jadi caption di media sosial.

Momen Lebaran Idul Fitri memang menjadi salah satu waktu yang spesial bagi umat Muslim.

Di momen ini, setiap Muslim saling memberikan ucapan selamat Lebaran maupun bermaaf-maafan.

Ucapan ini bisa disampaikan secara langsung saat bertemu atau melalui media sosial.

Berikut adalah contoh kata-kata ucapan selamat Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. May Allah open the doors of happiness and prosperity for you. Eid Mubarak to you and your family. Enjoy a blessed time during this Eid.

Artinya: "Semoga Allah membukakan pintu kebahagiaan dan kemakmuran untukmu. Selamat Idul Fitri 2023 untukmu dan keluarga. Nikmati waktu yang diberkati selama Idul Fitri ini."

2. I wish you and your family a very joyful Eid. May Allah accept all your prayers and forgive all your faults. Eid Mubarak!

Artinya: "Saya berharap Kamu dan keluarga mendapatkan Idul Fitri yang sangat menyenangkan. Semoga Allah menerima semua doamu dan mengampuni semua kesalahanmu. Selamat Idul Fitri!"

3. Know that Allah is always with you to help you at every step of the way. Eid Mubarak!

Artinya: "Ketahuilah bahwa Allah selalu bersamamu untuk membantu Anda di setiap langkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri!"

Ilustrasi gambar Idul Fitri 2023 menarik untuk kartu ucapan selamat lebaran. (TribunManado/Erlina)

4. Before we ask for happiness and prosperity, we should ask for mercy. May Allah shower his mercy on us. Eid Mubarak!

Artinya: "Sebelum kita meminta kebahagiaan dan kemakmuran, kita harus memohon ampunan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Selamat Idul Fitri!"

5. May you be blessed with kindness, patience and love. Eid Mubarak.