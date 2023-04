Puncak Arus Mudik Lebaran, Tol Cipali Macet Sejak Dini Hari, Cikarang ke Purwakarta Ditempuh 5 Jam

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Arus lalu lintas pada puncak arus mudik Lebaran 2023 di Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Rabu (19/4/2023), sudah mengalami kemacetan sejak dini hari.

Bambang (40), warga asal Cikarang, Jawa Barat, yang ingin pulang kampung ke Brebes, Jawa Tengah, mengaku harus menempuh waktu 5 jam dari Cikarang hingga Purwakarta.

"Berangkat dari jam 1 pagi dari Cikarang, sekarang baru sampe Purwakarta jam 6. Macet parah tadi mah, sekarang sudah lumayan lancar," kata Bambang saat ditemui Tribunjabar.id di Tol Cipali KM 72, Purwakarta, Jawa Barat Rabu (19/4/2023).

Bambang mengatakan, kemacetan sudah terjadi dari Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek).

"Dari Japek udah diterapi contra flow, di sini (Cipali) juga masih one way. Tapi saya enggak masuk ke one way jadi terjebak macet," katanya.

Berdasarkan pantauan Tribunjabar.id di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB, terlihat ribuan kendaraan mengalami kemacetan.

Tiga lajur A yang tersedia di tambah bahu jalan yang ada dipadati oleh kendaraan.

Kendaraan pun hanya bisa berjalan merayap.

Tak hanya itu, lajur B yang digunakan sebagai one way pun terlihat mengalami kemacetan.

Memasuki masa cuti Lebaran, terlihat volume kendaraan di Ruas Jalan Tol Cipali alami peningkatan.

Kemacetan terjadi sejak Rabu (19/4/2023) dini hari.

Koordinator Satuan Pelayanan Kementerian Perhubungan, Dihyah Amer, mengatakan, kemacetan sudah terjadi sejak dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

"Sempat macet tak bergerak karena ada penangan kecelakaan di KM 74, kemacetan terjadi sampai 6 Km," kata Dihyah saat dihubungi Tribubjabar.id, Rabu (19/4/2023).

Kemacetan tersebut pun terus berlangsung hingga pagi ini sekitar pukul 08.32 WIB di Tol Cipali KM 81.

Namun, kemacetan hanya terjadi di lajur A, sedangkan lajur B yang merupakan one way lancar. (*)