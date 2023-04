H-3 Lebaran di Padalarang Dipadati Ribuan Kendaraan Pemudik, Polisi Terapkan 3 Kali One Way

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ribuan kendaraan pemudik terus memadati ruas Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga aparat kepolisian harus menerapkan one way saat H-3 Lebaran, Rabu (19/4/2023).

Kendaraan pemudik baik roda dua maupun roda empat yang berplat nomor dari luar daerah seperti Jakarta, Bogor, Cianjur, dan daerah lainnya itu sempat mengantre saat sore hari karena volume kendaraan meningkat.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, pada H-3 Lebaran 2023 ini pihaknya menerapkan skema one way tiga kali karena terjadi kepadatan kendaraan, baik dari arah Cianjur menuju Bandung maupun sebaliknya.

"Sehingga tadi sore kami menerapkan tiga kalo one way sepenggal yang masing-masing 10 menit. Alhamdulillah pada one way ketiga kita berhasil mengurai kepadatan kendaraan," ujarnya saat ditemui di Padalarang, Rabu (19/4/2023).

Dengan skema one way tersebut, kata dia, arus lalu lintas yang didominasi kendaraan pemudik dari arah Cianjur menuju Bandung maupun dari sebaliknya bisa kembali normal dan lancar mulai pukul 17.30 WIB.

"Artinya dengan menerapkan skema one way tadi tiga kali, sangat efektif untuk mengurai kemacetan karena kita tahu di Jalan Padalarang banyak persimpangan, jadi cara bertindaknya adalah one way sepenggal," kata Aldi.

Polisi saat mengatur arus lalu lintas di Padalarang, Rabu (19/3/2023). (Tribun Jabar/Hilman Kamaludin)

Menurutnya, jika tidak diterapkan skema one way di titik jalur mudik yang banyak persimpangan, maka akan berpengaruh terhadap kepadatan arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Raya Padalarang, terutama dari arah Cianjur.

Apalagi pada H-3 Lebaran ini kendaraan para pemudik yang melintas di jalur mudik wilayah hukum Polres Cimahi cukup banyak sehingga skema one way perlu dilakukan ketika terjadi kemacetan.

"Untuk jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang Tol Padalarang mulai 00.00 WIB hingga 17.59 WIB sebanyak 21.099, sedangkan kendaraan yang keluar 17.801," kata Aldi.

Sementara untuk kendaraan yang melintas di jalur arteri dari arah Bandung menuju Padalarang, kata Aldi mencapai 25.810, dan Padalarang menuju Bandung 19.528 kendaraan baik roda dua maupun roda empat. (*)

