25 Quotes Bahasa Inggris Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 Berisi Doa, Jadikan Caption Instagram

TRIBUNJABAR.ID - Ramadhan 2023 akan segera berakhir, umat Muslim akan menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Di momen Idul Fitri 2023, Anda dapat menyambut dan merayakannya dengan berbagi ucapan pada keluarga hingga teman.

Berbagi ucapan adalah salah satu jalan untuk memperat silaturahmi.

Berikut Tribunjabar.id sajikan quotes ucapan selamat Idul Fitri 2023 dalam bahasa inggris, dilansir dari berbagai sumber.

1. On this auspicious day, we wish you Eid Mubarak. From our family to yours. Wish your life full of blessings.

Pada hari yang baik ini, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari keluarga kami untuk keluargamu. Semoga hidupmu penuh berkah.

2. Sending my heartfelt Eid-ul-Fitr greetings to you and your family. Happy Eid Mubarak!

Saya mengirimkan ucapan selamat Idul Fitri yang tulus untuk Anda dan keluarga Anda. Selamat Idul Fitri!

3. May Allah bless you and your family with health, wealth, blessings, and happiness on this Eid-ul-Fitr. Eid Mubarak!

Semoga Allah memberkati Anda sekeluarga dengan kesehatan, rezeki, berkah, dan kebahagiaan pada Idul Fitri tahun ini. Selamat Idul Fitri!

4. On this auspicious day of Eid-ul-Fitr, I pray to Allah to bless you with hope and happiness. Eid Mubarak to you and your family!

Baca juga: 45 LINK Twibbon Ucapan Idul Fitri 2023 Menarik dan Gratis, Bagikan Saat Momen Lebaran di Instagram

Pada Hari Raya Idul Fitri yang baik ini, saya berdoa kepada Allah untuk memberkati Anda dengan harapan dan kebahagiaan. Selamat Idul Fitri untuk Anda sekeluarga!

5. May Allah bless you and your loved ones with everything you desire today. Eid Mubarak!. I wish you always find your happiness.

Semoga Allah memberkati Anda dan orang yang Anda cintai dengan semua yang Anda inginkan hari ini. Selamat Idul Fitri! Saya harap Anda selalu menemukan kebahagiaan.