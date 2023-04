Pemberlakuan One Way di Ruas Jalan Tol Cipali Sifatnya Situasional, Begini Maksudnya Kata Polisi

Pemberlakukan rekayasa lalu lintas sistem one way di ruas Jalan Tol Cipali KM 72 pada H-4 Lebaran 2023, Selasa (18/4/2023).

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Sistem lalu lintas satu arah atau one way dari ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 72 hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung mulai diterapkan hari ini, Selasa (18/4/2023) atau pada H-4 Lebaran 2023.

Pantauan Tribunjabar.id, one way mulai diterapkan pada pukul 14.50 WIB pada Tol Cipali KM 72 yang berada di wilayah, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Dirgakkum Dirlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipali menjadi alasan sistem one way diberlakukan.

"Sehingga nanti kami bisa memecah kepadatan yang ada di Cipali. Rasio tadi jam 14.00 WIB, CV rasio untuk tol Cipali itu sudah mencapai 0,8. Artinya angka itu kami harus segera rekayasa lalu lintas one way," kata Aan saat pembukaan arus rekaya one way di KM 72 Tol Cipali kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

Ia berharap, berlakunya one way pada ruas Jalan Tol Cipali bisa membuat arus mudik Lebaran menjadi lancar.

Menurut Aan, arus mudik akan mengalami kepadatan pada malam hari ini. Hal itu dikarenakan, masyarakat sudah mulai libur, sehingga bersiap untuk mudik.

"Ya kalau prediksi kami mulai nanti malam ini ada bangkitan (kenaikan volumen kendaraan) yah mulai sore ini. Kami lihat yah, satu jam sudah tiga ribu lebih. Nanti malam mungkin akan tambah lagi dan besok mungkin kita prediksi karena mulai libur," katanya.

Aan menambahkan, pemberlakuan sistem one way sifatnya situasional.

Tentu, dengan memepertimbangkan kondisi arus lalu lintas. (*)

