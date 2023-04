Absen Separuh Musim dari Persib Bandung, Zalnando Sebut Tak Mudah Capai Kesuksesan, Didukung Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID - Bek Persib Bandung, Zalnando mencurahkan perasaannya melewati satu musim bersama timnya meski harus absen separuh waktu.

Musim kompetisi Liga 1 2022/2023 kini sudah berakhir dan Persib Bandung finish di posisi ketiga.

Berbagai tantangan dan rintangan dihadapi oleh Persib Bandung musim ini termasuk harus kehilangan salah satu bek andalannya, Zalnando.

Zalnando mengalami cedera di kaki kirinya dalam laga putaran pertama Liga 1 2022/2023 antara Dewa United vs Persib Bandung di Stadion Manahan, Rabu (15/12/2023) lalu.

Sejak cederanya itu, Zalnando harus menjalani pemulihan yang serius dan absen sampai pertandingan terakhir Persib Bandung.

Menutup musim ini, Zalnando pun menyampaikan perasaannya melalui unggahan Instagram miliknya.

"Up and down are common in building a career (jatuh bangun sudah biasa dalam membangun karier), sulit dan mudah kita lewati bersama Team!," tulis Zalnando dikutip dari Instagram @zlanando2727 pada Selasa (18/4/2023).

Pemain asal Cimahi itu juga mengatakan tidak mudah dalam mencapai sebuah kesuksesan dan tidak memungkiri adanya hari-hari yang berat.

"terimakasih untuk tahun yang hebat, team yang kuat dan hari yang berat," sambung Zalnando.

Lebih lanjut, Zalnando siap untuk kembali bertarung bersama Persib Bandung di musim berikutnya.

"Let's take it back, which is what we should get @persib (ayo kita ambil kembali, apa yang seharusnya kita dapatkan @persib)," pungkasnya.

Unggahan Zalnando itu pun mendapatkan sorotan dan dukungan dari para bobotoh.

Para suporter Persib Bandung itu berharap Zalnando bisa kembali lebih kuat di musim berikutnya.

Apalagi performa Zalnando yang sedang meningkat pada beberapa pertandingan terakhirnya.