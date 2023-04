Hasil Liga 1 Persib Bandung Peringkat Ketiga, Marc Klok Izin Pamit, Mengaku Tidak Puas

TRIBUNJABAR.ID - Liga 1 2022/2023 berakhir, gelandang Persib Bandung Marc Klok pamit istirahat.

Persib Bandung mengakhiri perjuangannya di kompetisi Liga 1 musim 2022/2023 dengan menempati peringkat ketiga klasemen akhir.

Sebagai informasi, dari 34 pertandingan yang dimainkan, Pangeran Biru mengumpulkan nilai 62, hasil 19 kali menang, 5 imbang dan 10 kekalahan.

Gelandang Persib Bandung, Marc Klok mengaku bersyukur dan merasa bangga telah memainkan semua laga dimusim ini.

Diketahui, Marc Klok telah memainkan 45 pertandingan untuk klub dan negara di musim ini.

"Season ended, and I'm beyond grateful, thankful, and proud to have played all 45 games for club and country during the 2022-2023 season without missing a single one due to accumulation or injury (Musim berakhir, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan bangga telah memainkan semua 45 pertandingan untuk klub dan negara selama musim 2022-2023 tanpa melewatkan satu pun karena akumulasi atau cedera)," kata Marc Klok dikutip dari Instagramnya, Senin (17/4/2023).

Meski begitu, gelandang asal Belanda ini pun mengaku merasa belum puas atas pencapaiannya.

Hal itu lantaran disaat musim berakhir, Persib Bandung berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 2022/2023.

"However, finishing third in the league leaves me with a bittersweet feeling. I'm grateful for the achievements, but not satisfied. (Namun, finis ketiga di liga membuat saya merasa pahit. Saya bersyukur atas pencapaiannya, tapi tidak puas)," ujarnya.

Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 10 itu berjanji akan memperbaikinya di musim depan.

"Hungry to push for even better results next season (Akan terus mendorong hasil yang lebih musim depan)," tambahnya.

Terakhir, Marc Klok berpamitan untuk beristirahat sebelum dimulainya kompetisi dimusim yang akan datang.

"Im off (aku istirahat)," pungkasnya.

Sosok Marc Klok