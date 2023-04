Rest Area Bergaya Terasering Akan Dibangun di Tol Cisumdawu, Bakal Jadi Tempat Istirahat The Best

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Rest area bergaya terasering yang megah akan dibangun di Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Presiden Direktur PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), Jusuf Hamka saat ditemui di KM 151 Tol Cipali, Sabtu (15/4/2023).

Pria yang juga Pengusaha Tol itu mengaku, rest area yang akan dibangun itu tidak kalah dengan rest area yang ada di Salatiga, Jawa Tengah, sana.

"Insyaallah kita buat tempat rest area yang sangat-sangat baik dan tidak kalah sama Salatiga. Selama ini kan Salatiga (rest area) disebut yang paling the best, nah insyaallah Cisumdawu akan dibuatkan rest area yang the best," ujarnya.

Baca juga: Siap Dibuka Menteri PUPR, Akses Tol Cisumdawu Tembus Tol Cipali, Pemandangannya Dua Gunung Indah

Nantinya, terdapat puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan menempati rest area tersebut, khususnya bagi mereka yang terdampak dengan proyek Tol Cisumdawu.

Adapun, luas rest area nantinya sekitar 22 hektar.

"Nantinya di sana ada produk UMKM yang aman dibuat seluas 21 hektar," ucap dia.

Jusuf menyampaikan, konsep rest area yang akan dibangun juga bergaya terasering.

Di sana akan dibuat juga pemandian air panas yang lokasinya memang tidak jauh terdapat sumber air panas, sekitar 2 kilometer dari titik yang direncanakan dibangun rest area.

Rencananya juga, rest area akan dibangun di seksi 5, baik jalur A maupun B.

"Konsepnya nanti terasering, nanti kita juga akan membuat pemandian air panas karena dari titik yang direncanakan ada sumber air panas kira-kira jaraknya 2 kilometer."

"Itu nanti titiknya di seksi 5, baik di jalur A maupun B, nanti keduanya juga terkoneksi satu sama lain karena akan dibangun jembatan infinity beach namanya," jelas Jusuf.

Presiden Direktur PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), Jusuf Hamka (TRIBUNCIREBON.COM/EKI YULIANTO)

Untuk memastikan konsep rest area itu berjalan baik, pihaknya akan mendatangkan arsitek dari luar negeri, yang memang handal di bidangnya.

Baca juga: Selama Mudik Lebaran, Tol Cisumdawu Baru Bisa Dipakai Sebagian pada Waktu Tertentu, Ini Alasannya

Oleh karena itu, masyarakat Jawa Barat harus menantikan rest area yang megah itu.

" Kita akan datangkan arsitektur dari luar yang memang bidangnya ahli rest area."

"Jadi nantinya ketika masyarakat yang akan melakukan perjalanan timur maupun sebaliknya bisa mampir untuk istirahat kalau pegal-pegal bisa mandi air panas," katanya. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id lainnya di GoogleNews