Dibanjiri Antusiasme Warga, bank bjb Sukses Gelar BUBOS 7 Bertasbih dan Bazar Ramadan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG, - Acara Bulan Berbagi Berkah on the Street (BUBOS) tahun ini kembali digelar. Mengusung tema 'Bertasbih' (Berbagi Cinta, Berkah dan Kasih), BUBOS 7 Bertasbih diselenggarakan pada Sabtu, 15 April 2023 di halaman Gedung Sate Kota Bandung.

Acara yang diinisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan bank bjb tersebut dibanjiri oleh warga yang antusias hadir sejak siang hari. Dalam program BUBOS 7 ini, sebanyak 1,4 juta "Rantang Cinta" berupa paket makanan untuk berbuka puasa telah dibagikan ke berbagai daerah di Jawa Barat.

Ketua Dekranasda dan TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya menghaturkan rasa terima kasihnya atas kerja sama seluruh penyelenggara dalam menggelar BUBOS 7 Bertasbih tahun ini. Tak hanya pembagian paket Rantang Cinta, BUBOS 7 juga menghadirkan program bantuan lainnya.

"Awalnya BUBOS itu Buka Bersama on The Street, sekarang berubah menjadi Bulan Berbagi Berkah on The Street. Kita membagian paket untuk buka puasa, ada juga yang membawa sesuatu untuk berbagi. Kami menghaturkan terima kasih banyak kepada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, para sponsor dan donatur sehingga acara berbagi kebaikan ini berjalan lancar," ungkap Atalia dalam sambutannya.

Puncak acara BUBOS 7 digelar pada sekitar pukul 16.00 dengan penayangan video pembagian 3.000 Rantang Cinta ke berbagai daerah di Jawa Barat.

Selain itu, acara yang telah dimulai sejak siang hari ini juga menampilkan panggung hiburan, perlombaan, Bazaar Ramadan bank bjb, hingga pasar murah.

Dalam Bazaar Ramadan bank bjb yang telah digelar sejak Jumat 14 April 2023, para pengunjung terpantau antusias berbelanja di berbagai tenant UMKM lokal. Para tenant mitra bank bjb tersebut menjual aneka produk unggulan, mulai dari fesyen hingga kuliner.

Tak hanya itu, bank bjb juga melaksanakan road show program bjb Berbagi bersama Haji Geyot sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Sejumlah penampil spesial sukses memeriahkan gelaran BUBOS 7 Bertasbih dan Bazaar Ramadan bank bjb di antaranya adalah musisi Armand Maulana, Aska Rocket Rockers, Kabaret Haji Geyot, Sweet Java Dancer, hingga Ghea the Unplugged.

Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari mengungkapkan bahwa Bazaar Ramadan tahun ini digelar salah satunya untuk mendukung kemajuan bisnis UMKM, khususnya di Jawa Barat.

"Dalam acara ini, bank bjb menghadirkan berbagai tenant mitra UMKM kami untuk menyuguhkan produk unggulan mereka. Kami juga mengajak masyarakat berdiskusi seputar bisnis UMKM melalui sesi 'Bincang Jumat UMKM'. Hal ini adalah wujud dukungan perusahaan terhadap kemajuan ekonomi UMKM di Jawa Barat," ungkap Nancy.

Tak hanya itu, bank bjb juga mendukung gelaran pasar murah dengan memberi subsidi kepada warga yang bertransaksi menggunakan layanan perbankan bank bjb. Pengunjung bisa mendapatkan subsidi lima jenis kebutuhan pokok meliputi beras, gula, tepung terigu, telur dan ayam broiler dengan bertransaksi menggunakan layanan bank bjb. Hal ini disambut dengan antusias oleh masyarakat.

Sementara Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bahwa dukungan terhadap gelaran BUBOS 7 Bertasbih dan penyelenggaraan Bazaar Ramadan adalah bagian dari wujud komitmen perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat.

“Sebagai Bank Pembangunan Daerah, bank bjb senantiasa meprioritaskan kessejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Penyelenggaraan acara BUBOS 7, Bazaar Ramadan dan pasar murah tahun ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan geliat ekonomi UMKM di Jawa Barat,” ujar Yuddy. (*)