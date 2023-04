Persib Bandung Luncurkan Jersey Terbaru untuk Musim Depan Bertema 90-an, Ada Perubahan Letak Logo

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung membuat langkah berbeda dibandingkan musim sebelum-sebelumnya.

Hal itu berkenaan dengan peluncuran kostum yang akan dipakai pada musim baru.

Jika sebelumnya dilaksanakan saat peluncuran tim, kini dilakukan menjelang laga terakhir.

Persib secara resmi meluncurkan jersey Liga 1 2023-2024 pada Jumat (14/4/2023).

Jersey itu akan dipakai para penggawa Maung Bandung ketika menjamu Persikabo 1973 pada pekan ke-34 Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Peluncuran jersey terbaru ini selaras dengan tema spirit hari jadi Persib Bandung yang ke-90 yaitu "Retro Tahun 90-an".

Mengambil desain, filosofi, dan kampanye yang mengangkat tema "Inspired by the 90’s, Worn by The Futurist", Persib Bandung berusaha menostalgia kembali bobotoh pada masa emas di tahun 90-an.

Pada dekade itu, Persib Bandung berhasil mengangkat tiga kali trofi juara yang bersejarah: Kompetisi Perserikatan 1989/1990, Kompetisi Perserikatan 1993/1994, dan Liga Indonesia 1994/1995 yang merupakan edisi perdana kompetisi semiprofesional.

Tak hanya mengangkat trofi juara di kompetisi kasta tertinggi nasional, sejumlah pemain legendaris pun lahir di era emas 90-an tersebut.

Ketika itu para legenda yang lahir di era 80-an masih bertahan seperti Robby Darwis, Djadjang Nurdjaman, Adeng Hudaya, Adjat Sudradjat, Yusuf Bachtiar, Yudi Guntara, Dede Iskandar, hingga Dede Rosadi.

Bintang baru Persib Bandung bermunculan di era 90-an yang dimotori Sutiono Lamso, Asep Sumantri, Nandang Kurnaedi, Yadi Mulyadi, Asep Dayat, Anwar Sanusi, Gatot Prasetyo, Yaris Riyadi, hingga Dadang Hidayat.

Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, berharap, jersey terbaru ini bisa menginspirasi seluruh skuad Persib Bandung untuk meraih prestasi seperti tahun 90-an.

"Kami berharap pada dekade ini, Persib Bandung bisa melebihi prestasi pada dekade 90-an. Spirit itu yang ingin tanamkan kepada seluruh anggora tim melalui jersey baru ini," kata Teddy Tjahjono, Jumat (14/4/2023).