Belanja Baju Lebaran Preloved di Indonesia Hijab Fest, Ada Milik Natasha Rizky & Influencer Ternama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan pengunjung terlihat begitu ramai memenuhi Gedung Sabuga di acara Indonesia Hijab Fest yang diselenggarakan pada 13-15 April 2023.

Gelaran hijab fest ini memang selalu dinantikan oleh para kaum hawa untuk berbelanja terutama menjelang lebaran.

Berbagai produk lokal dari berbagai daerah pun bisa Anda temui ketika berbelanja di Indonesia Hijab Fest.

Bahkan yang biasanya hanya bisa ditemui di toko online, bisa Anda lihat langsung barang yang diinginkan.

Mulai dari berbagai kerudung, dress, pakaian muslim untuk anak dan keluarga hingga aksesoris terlihat begitu lengkap bisa didapatkan.

Dari berbagai tenant yang hadir, ada salah satu tenant yang cukup unik yaitu

Salah satu tenant yang ikut bergabung di gelaran Indonesia Hijab Fest adalah second not second yang uniknya menghadirkan barang preloved.

Founder second not second adalah diinisiasi oleh influencer Bandung diantaranya Uti Asheeqa, Inarovi, dan Rimma Bawazier.

Inarovi mengatakan terdapat 22 kolaborator yang memberikan koleksinya di bazaar ini.

"Rata-rata barang ini merupakan preloved dari selebgram, influencer, dan public figure seperti Natasha Rizky, Vebby Palwinta, Jenahara Nasution, dan masih banyak lagi," kata Inarovi saat ditemui di sela kegiatan, Jumat (14/4/2023).

Menariknya lagi, para kolaborator di acara ini lebih banyak menghadirkan koleksi pakaian dengan tema lebaran sehingga pas dengan momen yang ada.

Antusiasme pengunjung untuk berbelanja baju preloved ini pun cukup tinggi. Bahkan kata Ina mereka harus memberlakukan akses buka-tutup untuk area belanjanya.

"Di hari pertama kita sudah pakai sistem buka - tutup karena kewalahan banget, semua penuh dan banyak yang antri. Kita pakai sistem ini karena ada beberapa barang brand jadi harus hati-hati dan ingin pengunjung tetap nyaman seperti belanja di butik," ujar Ina.

Meskipun barang ini bentuknya adalah barang yang pernah digunakan oleh para kolaborator, namun Rimma memastikan produk yang masuk telah melalui hasil kurasi.

"Iya kita jaga kepercayaan pelanggan jadi tetap rasa baru dan layak pakai banget," ujar Rimma.

Lebih dari 2000 barang mulai dari pakaian, tas, sepatu dan dompet telah terjual di acara ini yang dibanderol mulai dari Rp 20 ribu hingga dibawah Rp 10 juta.

Uti menyebutkan melalui preloved market ini juga bertujuan untuk bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.

"Disini ada juga loh baju dengan harga Rp 100 ribu udah dapat yang bagus dan memberi peluang menghadirkan preloved dengan kualitas masih baru," ujarnya,

Selain itu kata Uti, preloved memiliki tujuan untuk menyeimbnagkan limbah fashion dan bisa berjalan bersamaan di era fast fashion.