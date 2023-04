Tol Cisumdawu Dibuka sampai Tol Cipali, Ada Kanalisasi di Tol Cipali agar Kendaraan Tak Crossing

Situasi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Km 73 pada Hari Kedua Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran, Sabtu (7/5/2022) pagi. Aturan One Way Diperluas dari Km 442 Tol Bawen sampai Km 3 Tol Halim.(Naufal Lanten/Tribunnews)

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) akan mulai dioperasikan hingga tembus Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) pada 15 April 2023 mendatang atau saat mudik Lebaran 2023.

Pengoperasian itu dilakukan dalam langkah mengurai kemacetan di ruas tol yang diprediksi terjadi peningkatan arus kendaraan di momen mudik lebaran tahun ini.

Di KM 152 Tol Cipali wilayah Majalengka, kendaraan diprediksi akan mengalami kepadatan seiring titik tersebut menjadi titik temu Tol Cisumdawu dengan Cipali.

Oleh karena itu, Polres Majalengka pun sudah memiliki antisipasi guna mengurangi kendaraan di ruas tol tersebut.

Kasat Lantas Polres Majalengka, AKP Ngadiman mengatakan, bahwa rekayasa menjadi rencana guna mengurangi titik temu kendaraan tersebut.

"Di titik tersebut, kami akan melaksanakan kanalisasi di titik KM 152 tersebut ditujukan agar kendaraan mobil ataupun pengendara yang dari Tol Cisumdawu tidak terjadi crossing," ujar AKP Ngadiman saya ditemui di kantornya, Rabu (12/4/2023).

Kemudian, kata dia, sebagai langkah yang kedua yaitu akan melaksanakan contra flow sepenggal apabila nanti terjadi kepadatan di KM 152 Tol Cipali dari titik temu antara Tol Cisumdawu dan Tol Cipali.

"Contra flow seperti tadi itu nanti akan dilaksanakan dari KM 147 sampai dengan KM 157," ucapnya.

Selain tol, lanjutnya, untuk jalur arteri yang menjadi perhatian yakni di simpang Kadipaten, tepatnya ruas jalan Cirebon-Bandung dan jalur arah dari Kertajati menuju kota Majalengka (simpang empat Kadipaten).

Namun apabila Tol Cipali kemungkinan diberlakukan one way, maka Polres Majalengka akan melakukan langkah antisipasi di ruas arteri dengan memasang imbauan atau informasi di tiap simpang menuju tol terkait pemberlakuan one way tersebut.

Sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih awal.

Selain itu pula melaksanakan imbauan-imbauan melalui media sosial maupun media lainnya agar informasi dapat tersosialisasi lebih awal, jelasnya.

Selanjutnya pengamanan juga akan dilakukan di akses wilayah selatan Majalengka yaitu di titik arah menuju Ciamis, sekaligus mendirikan Pos PAM di kawasan Cikijing tepatnya di Kecamatan Cingambul perbatasan antara daerah Majalengka dengan Ciamis.

Kasat Lantas mengatakan, hal itu ditujukan untuk mengantisipasi terhadap arus tujuan pengendara berasal dari arah Majalengka ke Ciamis ataupun sebaliknya.

Dengan demikian maka, Polres Majalengka akan mendirikan Pos PAM berikut penempatan personel dan melakukan rekayasa arus apabila nanti terjadi kepadatan di titik simpang empat Kadipaten tersebut.

Sementara mengenai pos pelayanan yang dipersiapkan di wilayah Kabupaten Majalengka, Polres Majalengka telah mempersiapkannya di dua titik rest area KM 164 dan KM 166.

Kemudian 9 pos di tempat wisata dan 8 Pos Gatur.

"Personel kita hari ini sudah mulai bergeser pengondisian ke tiap pos pelayanan dan melakukan pengamanan di titik-titik wilayah ruas jalur mudik dan balik Idul Fitri 2023. Namun, nanti secara serentak gelar pasukan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023," jelas dia.(Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto)