Program Bubos Ke-7, Pemkab Cirebon Bagikan 35 Ribu Paket Makanan untuk Masyarakat

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mendistribusikan ribuan paket makanan untuk berbuka puasa dalam program Bulan Suci Berbagi on The Street (Bubos) Ke-7.

Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, menyerahkan secara simbolis paket makanan tersebut ke sejumlah lokasi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/4/2023) sore.

Di antaranya Yayasan Insan Kamil di Desa Sindangjawa, Yayasan Darul Qur'an di Desa Cikalahang, dan Yayasan Al Ishlah di Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Selain itu, semua ASN di lingkungan Pemkab Cirebon juga membagikan ribuan paket makanan untuk berbuka puasa tersebut di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.

"Dalam rangakaian Bubos ke-7 ini, Pemkab Cirebon membagikan 35 ribu paket makanan secara serentak oleh para ASN di wilayah Kabupaten Cirebon," kata Wahyu Tjiptaningsih saat ditemui seusai kegiatan.

Ia mengatakan, Ramadan kali ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk berbagi dengan sesama, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon.

Pihaknya mengakui, kegiatan Bubos ke-7 juga menjadi momen agar kehadiran dan kepedulian Pemkab Cirebon semakin dirasakan masyarakat, serta mengajak warga untuk berbagi dengan sesama.

Bahkan, menurut dia, Bubos yang sebelumnya merupakan akronim dari Buka Bersama On The Street, sengaja diganti menjadi Bulan Suci Berbagi On The Street.

"Diubahnya nama tersebut, karena pandemi Covid-19, dan tahun ini ASN tidak boleh menggelar buka puasa bersama, sehingga diganti dengan pembagian makanan," ujar Wahyu Tjiptaningsih.

Pengurus Yayasan Insan Kamil, Hariri, menyampaikan terima kasih atas kepedulian Pemkab Cirebon kepada para santri di yayasan tersebut.

"Kami berharap, kepedulian dari pemerintah daerah ini dapat menginspirasi pihak lainnya untuk berbagi dengan sesama dan tidak hanya di momen Ramadan," kata Hariri. (*)