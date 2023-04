Jelang Lebaran Harga Sayuran di Cianjur Mulai Merangkak Naik, tapi Ada Juga yang Turun

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Menjelang Lebaran 2023 harga sejumlah sayuran di Pasar Muka Kabupaten Cianjur mulai mengalami kenaikan sebesar 10 persen.

Akibat kenaikan sejumlah harga sayuran tersebut, tingkat pembeli masyarakat menurun hingga 50 persen.

Firman (28), pedagang sayuran di Pasar Muka, mengatakan, menjelang Lebaran 2023, harga kentang naik dari Rp 16 ribu ke harga Rp 18 ribu per kilogram.

"Selain kentang, harga bawa merah juga mengalami kenaikan, dari Rp 32 ribu per kilogram jadi Rp 40 ribu per kilogramnya, sedangkan harga bawa putih asalnya Rp 32 ribu per kilogram jadi Rp 36 ribu per kilogramnya," kata dia.

Tidak hanya itu, lanjut dia, harga cabai jenis domba, yang semula Rp 40 ribu per kilogram, naik jadi Rp 60 ribu per kilogram.

Namun harga cabai merah tanjung turun dan seharga Rp 50 ribu jadi Rp 40 ribu per kilogram.

"Sejumlah harga sayuran yang mengalami kenaikan tersebut akibat dampak cuaca yang tidak menentu sehingga daerah penghasil sayuran itu mengalami gagal panen dan hasil yang kurang maksimal," katanya.

Selain itu, kata Firman, meski menjelang Lebaran, kenaikan sejumlah harga sayuran tersebut membuat tingkat pembeli masyarakat menurun hingga sebesar 50 persen.

"Sebelum harganya mengalami kenaikan, saya bisa menjual sekitar 30 kilogram kentang. Namun sekarang hanya bisa menjual Rp 15 kilogram," katanya.

Dia berharap harga sayuran tersebut dapat segera kembali ke angka normal, agar daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan.

"Saat ini saja beberapa hari menjelang Lebaran kondisi pasar masih sepi. Kami berharap harganya kembali normal agar pasar ramai lagi," katanya. (*)