David da Silva Raih Dua Penghargaan Sekaligus, Berikut Daftar Lengkap Peraih Persib Award 2023

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bomber Persib Bandung, David da Silva, berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Persib Award season 2022/2023.

Penghargaan itu diraih David da Silva setelah berhasil unggul dari para pemain lainnya di Persib Bandung dalam kategori Top Score dan Player of The Season.

"Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi saya. Ini salah satu bukti bahwa kami sudah berusaha tampil maksimal untuk Persib Bandung di musim ini," ucap David da Silva saat ditemui di GOR C-Tra Arena, Kota Bandung, Kamis (13/4/2023).

Untuk kategori Top Score, David da Silva mampu memperoleh 23 gol dan berhasil menjadi pemain dengan gol terbanyak di Persib Bandung pada musim ini.

Bahkan dengan banyaknya gol tersebut, David da Silva berhasil memecahkan rekor 'gol terbanyak dalam satu musim' Persib Bandung yang sebelumnya dipegang oleh Sutiono Lamso (1994/1995) dan Sergio van Dijk (2013) dengan 21 gol.

Sementara untuk kategori Player of The Season, pemain bernomor punggung 19 ini mampu menyisihkan dua pemain Persib Bandung lainnya yakni Ciro Alves dan Teja Paku Alam yang menjadi nominasi kategori tersebut di Persib Award 2023.

"Saya harus berterima kasih kepada semua keluarga saya di Persib Bandung, termasuk pelatih, karena tanpa mereka saya tidak bisa keluar dari masa kelam saya," tambahnya.

Selain David da Silva, beberapa pemain Pangeran Biru pun turut meraih penghargaan dalam ajang Persib Award 2023.

Pemain-pemain tersebut antara lain Dedi Kusnandar, Ciro Alves, Robi Darwis, Marc Klok, dan Daisuke Sato.

"Kami dari manajemen dapat memberikan penghargaan dan juga apreasiasi kepada seluruh pemain yang telah berjuang maksimal untuk Persib Bandung selama pelaksanaan kompetisi Liga 1 musim 2022/2023," kata Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Kamis (13/4/2023).

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan Persib Award season 2022/2023:

1. Player of The Season: David da Silva

2. Breakthrough Player: Dedi Kusnandar

3. Favorite Player: Ciro Alves

4. Favorite Young Player: Robi Darwis

5. Goal of The Season: Marc Klok

6. Best Goal Celebration: Daisuke Sato

7. Top Score: David da Silva