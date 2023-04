Cina "Keukeuh" Tetapkan Bunga Utang 3,4 Persen untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung, RI Nego 2 Persen

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Indonesia gagal melakukan lobi utang dengan pemerintah Cina beberapa waktu lalu. Lobi utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ini gagal lantaran Cina keukeuh menetapkan bunga utang 3,4 persen.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun buka-bukaan soal kegagalan dalam negosiasi besaran bunga pinjaman di proyek KCJB ini.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam lawatannya ke Beijing, pemerintah Cina bersikeras menetapkan bunga utang 3,4 persen, sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

Rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) uji dinamis saat meninggalkan Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Rabu (16/11/2022). Uji dinamis ini disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping secara virtual karena keduanya tengah mengikuti acara G20 di Bali. (TRIBUNJABAR.ID/DENI DENASWARA)

"Ya maunya kami kan 2 persen, tapi kan enggak semua kami capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen," kata Luhut di Jakarta Rabu (12/4/2023).

"Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," imbuh Luhut.

Menteri yang juga pengusaha batu bara ini mengatakan, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari Cina agar tidak memberatkan keuangan negara.

Baca juga: Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sepanjang 2022, Tembus 13 Terowongan - Uji Coba oleh Presiden

"Kami masih mau negosiasi lagi," ucap Luhut Binsar Pandjaitan

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya, proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Namun di tengah jalan, pemerintah Indonesia memutuskan menggandeng Cina, meski hal ini membuat Jepang kecewa berat.

Baca juga: Dukung Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, PLN Selesaikan SUTT 150 kV Tegalluar Incomer

Alasannya, Cina menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.

Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019, tetapi beberapa kali molor dan diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancara TribunJabar.id di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (22/12/2022). (TRIBUNJABAR.ID/KIKI ANDRIANA)

Biaya konstruksi pun membengkak drastis, dengan pembengkakan (cost overrun) menembus Rp 18,2 triliun.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno kala itu menyebut, tawaran dari Cina dinilai lebih menguntungkan ketimbang Jepang.

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," kata Rini dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 1 Oktober 2015 silam.

Baca juga: Depo dan Stasiun Kereta Cepat Ada di Tegalluar, Nanti Bakal Ada Hotel, Danau, dan Kota Terintegrasi