Polisi Datangi Pasar di Kota Bandung, Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman Jelang Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satuan tugas (Satgas) pangan Polri turun langsung ke sejumlah pasar di Kota Bandung untuk memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Lebaran 2023.

Total baru ada tiga pasar yang dilakukan pengecekan yakni Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, dan Pasar Kiaracondong.

Pengecekan dipimpin Satgas Pangan Bareskrim Polri Kombes Eka Mulyana bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar, Kombes Deni Oktavianto dan Kasubdit Indag AKBP Arief Prasetya.

"Kami turun ke daerah seluruhnya untuk mengecek langsung bagaimana terkait dengan distribusi ketersediaan maupun harga. Tapi harus dipastikan barang-barang pokok itu ada di pasar," ujar Eka, Sabtu (8/4/2023).

Menurutnya, ketersediaan bahan pokok akan berdampak pada harga yang dijual. Sehingga, perlu dipastikan ketersediaan bahan pokoknya.

"Nanti akan kelihatan, mana barang-barang yang harganya naik, mungkin itu akibat ketersediaan barang yang kurang kah, atau distribusi kurang lancar, itu kita yang harus antisipasi langsung kita lakukan perbantuan," katanya.

Pihaknya pun sudah memiliki strategi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok menjelang lebaran. Sehingga, potensi kenaikan bisa diminimalisir.

"Kalau misalkan nanti ketersediaan kurang akan berkoordinasi dengan daerah yang surplus. Misalnya bawang merah kurang akan berkoordinasi dengan Brebes, telur kurang koordinasi dengan Blitar yang daerahnya surplus, daging kurang koordinasi dengan Lampung, daerah-daerah penghasil bahan pokok itu," ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, dari hasil pengecekan beberapa pasar di Bandung, ketersediaan bahan pokok masih aman dan harga pun relatif stabil.

"Terkait harga barang relatif stabil bahkan ada yang turun harganya, ada beberapa harga pokok turun," katanya.

Adapun harga beras, di Pasar Sederhana relatif stabil dikisaran Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram, untuk beras medium. Sementara beras premium di kisaran Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah di kisaran Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per liter.

Di Pasar Kosambi, harga bawang-bawangan di kisaran Rp 40 ribu. Telur ayam di kisaran Rp 30 ribu per kilogram dan cabai rawit Rp 40 ribu per kilogram. Harga ayam potong berada di kisaran Rp 34-36 ribu per kilogramnya.

Sedangkan di Pasar Kiaracondong, harga daging sapi berada di kisaran Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Deni Oktavianto menambahkan, pihaknya akan menjaga ketersediaan bahan pokok dan juga stabilnya harga pangan.

"Ke depannya memang harus kontinyu dilakukan pemantauan-pemantauan dan koordinasi agar tetap stabil menjelang Lebaran," ujar Deni.

Pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal keamanan pangan. Sehingga bahan pangan yang dijual aman untuk dikonsumsi masyarakat.

"Kita bekerja sama koordinasi kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, ditambah dengan keamanan. Alhamdulillah on the spot dicek masing-masing dari ikan, daging ayam, daging sapi, sayuran, beras, semuanya dalam kondisi aman untuk dikonsumsi," katanya.