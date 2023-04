Makin Menggoda, Harga Mobil Bekas Toyota Rush 2014-2015 Sekarang Banderolnya Segini

TRIBUNJABAR.ID - Terkadang karena berbagai pertimbangan kebutuhan, keinginan membeli mobil bekas menjadi pilihan utam ketimbang harus membeli baru.

Nah jika berminat memiliki mobil jenis LSUV (Low Sport Utility Vehicle) dengan harga terjangkau, Toyota Rush bekas tahun 2014-2015 bisa menjadi salah satu pertimbangan.

Terlbih jika harganya sudah sangat terjangkau.

Seperti saat ini, harga Toyota Rush bekas keluaran tahun 2014-2015 sudah mulai terjangkau.

Toyota Rush ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1.495 cc tipe IL4, 16V, DOHC, VVT-I.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 109 Ps/4.600 rpm, dengan torsi maksimal 14.4 Kgm/4.400 rpm.

Mesin Toyota Rush ini dengan teknologi VVT-I menjadikan Toyota Rush ini akan semakin ramah lingkungan.

Sebagai pilihannya Toyota Rush dibekali dengan dua tipe trasmisi, yakni manual 5-percepatan dan satu lagi otomatis 4-percepatan.

Toyota Rush generasi pertama ini hanya dimuati dengan lima penumpang dan ada tambahan jok belakang jika ingin untuk tujuh penumpang.

Di pasar mobil bekas Toyota Rush yang banyak di cari oleh konsumen adalah yang bertransmisi matic.

Hal tersebut seperti dikatakan Lili Kurniawati sebagai sales showroom mobkas Setia Mobil di Jl. Raya Cimone No. 30, Tangerang.

"Konsumen kebanyakan mencari tipe matiknya, dibandingkan dengan manual," kata Lili saat dihubungi GridOto/com Kamis (6/4/2023)

Untuk kisaran harganya unit bekasnya, Toyota Rush tipeG M/T Facelift tahun 2014-2015 mulai dari Rp 125 juta.

Sebagai gambaran saja, berikut daftar harga Toyota Rush bekas yang diambil dari kanal Pricelist GridOto.com dan pedagang mobil bekas wilayah Tangerang.

Sesuai urutan tipe, tahun, harga:

G A/T Facelift 2014 Rp 130 juta

G M/T Facelift 2014 Rp 125 juta

S A/T Facelift 2014 Rp 150 juta

S M/T Facelift 2014 Rp 140 juta

TRD A/T 2014 Rp 150 juta

TRD M/T 2015 Rp 145 juta (*)