DAHANA Raih Penghargaan The Iconomic Awards

istimewa

Direktur Utama PT DAHANA Wildan Widarman mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Best CEO 2023 In Defense Manufacturing Category "Employees' Choice" yang diselenggarakan oleh media ekonomi The Iconomics. Wildan yang diwakilkan oleh General Manager Divisi Tambang Umum 1 DAHANA Herry Sudaryanto menerima penghargaan dari The Iconomics di LPP RRI, Jakarta pada Kamis, 6 April 2023.