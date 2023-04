Zalnando Ikut Latihan Jelang Lawan Persita Tangerang, Asisten Pelatih Persib Bandung: Hampir Kembali

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang laga Persib Bandung melawan Persita Tangerang, Zalnando kembali bergabung latihan.

Persib Bandung dijadwalkan akan melawan Persita Tangerang pada Minggu (9/4/2023) di Stadion Indomilk Arena.

Menjelang laga tersebut, Luis Milla pun mengerahkan anak asuhnya untuk berlatih.

Bek Persib Bandung, Zalnando pun tampak hadir.

Tampaknya perkembangan pemulihan cedera Zalnando selama tiga bulan membuahkan hasil yang positif.

Meski demikian, Zalnando tampaknya belum dilibatkan dalam latihan tim.

Ia latihan terpisah bersama fisioterapis tim Persib, Benidiktu Adi Prianto.

Momen tersebut Zalnando bagikan di Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya terlihat, Benidiktus Adi Prianto yang mendampingin.

Selain itu, asisten pelatih Persib Bandung, Carlos Grande Rodriguez pun ikut mendampingin.

Bahkan, asisten Luis Milla itu mengomentari unggahan pemainnya.

Pria asal Spanyol itu menyebut jika Zalnando hampir akan kembali dalam pertandingan.

"Almost back in the game (Hampir kembali dalam permainan)," kata Carlos Grande Rodriguez dikutip dari komentar unggahan Zalnando, Jumat (7/4/2023).

Adapun, Luis Milla beberapa waktu lalu mengatakan tak ingin terburu-buru memainkan Zalnando.