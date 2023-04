Simak Pengaturan Arus Lalu Lintas Mudik Lebaran di Pantura jika Jalur Arteri Pantura Cirebon Macet

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Polres Indramayu sudah menyiapkan skema pengaturan arus lalu lintas khususnya kendaraan yang melintas di Jalur Arteri Pantura jika terjadi kepadatan.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, untuk rekayasa tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Saat ini, pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Korlantas Polri mengenai pengaturan arus lalu lintas nanti, seperti one way, dan lain sebagainya.

"Kami masih menunggu kapan akan diberlakukan one way. Karena jika diberlakukan one way tentu ada jalan yang tidak bisa dilintasi," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (7/4/2023).

Dalam hal ini, Polres Indramayu juga melakukan koordinasi dengan pengelola jalan tol untuk memantau kondisi arus kendaraan di dalam tol.

Termasuk apakah akan ada peralihan kendaraan untuk di alihkan via jalur arteri Pantura.

Di sisi lain, jika berkaca pada momen mudik sebelumnya, lanjut AKBP M Fahri Siregar, penumpukan kendaraan biasa terjadi di wilayah Pantura Cirebon, seperti di Palimanan dan Tegalgubuk.

Oleh karenanya, Polres Indramayu juga berkoordinasi dengan Polresta Cirebon untuk rekayasa arus lalu lintas nantinya.

Jika pada titik-titik tersebut terjadi kepadatan, arus kendaraan di Jalur Pantura dari arah Jakarta akan dialihkan masuk ke wilayah Indramayu Kota.

"Kemudian masuk ke wilayah Karangampel, Gunung Jati, dan masuk ke Cirebon Kota," ujar dia.

AKBP M Fahri Siregar menyebut, pengaturan arus lalu lintas tersebut bersifat situasional.

Meski demikian, pihaknya juga sudah menyiapkan sarana dan prasarana dengan matang untuk kenyamanan dan kelancaran pemudik pada momen lebaran nanti.

"Dan insya Allah nanti kita juga akan melakukan rapat koordinasi terakhir untuk kelancaran momen mudik 2023," ujar dia.