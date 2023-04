Ombudsman Inginkan Pelabuhan Cirebon Dioptimalisasi sebagai Jasa Pengangkutan Ekonomi Strategis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto bersama tim Ombudsman Jabar memantau langsung pelayanan publik yang digelar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Cirebon di Kota Cirebon, Selasa (4/4/2023).

GM Pelindo Regional 2 Cirebon, Supardi, secara langsung menerima kunjungan rombongan ombudsman beserta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas II Cirebon, Aries Wibowo; Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon, Encep Dudi; dan Kepala Balai Karantina Pertanian Bandung Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Cirebon, Wawan Syuhud.

"Tugas fungsi dan kewenangan Ombudsman RI itu mengawasi pelayanan publik, khususnya terkait pelayanan pengangkutan pelabuhan. Jadi, pertemuan itu dalam rangka membangun koordinasi, kerja sama, dan jaringan kerja untuk mencegah terjadinya maladministrasi," ucap Hery.

Ombudsman RI pun, lanjutnya, menggunakan pendekatan eptahelix dalam tindak pencegahan maladministrasi, yakni pendekatan membangun jejaring antara Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik dengan pemerintah, DPR/DPRD, kelompok usaha (BUMN, BUMD, BUMS, dan BHMN), kalangan kampus, komunitas masyarakat/ormas/LSM, pers.

"Pengangkutan pelabuhan memiliki fungsi strategis, yaitu menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian (ship follows the trade) serta merangsang pertumbuhan perekonomian wilayah (ship promotes the trade)," katanya.

Sebagai sektor strategis, Hery menyenut angkutan pelabuhan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan impor sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, serta pembukaan kesempatan kerja.

Keberadaan pelabuhan juga berfungsi untuk memfasilitasi pemindahan barang antara moda transportasi darat (inland transport) dan moda transportasi laut (maritime transport), serta menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean secepat dan seefisien mungkin.

"Nah, peran strategis pelabuhan menuntut adanya kewajiban penyelenggara pelayanan publik di sektor pelabuhan untuk memenuhi prinsip-prinsip pelayanan sesuai dengan peraturan," katanya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas II Cirebon, Aries Wibowo, dan GM Pelindo Regional 2 Cirebon, Supardi, menyambut baik kunjungan Ombudsman RI serta menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan Ombudsman RI dalam memantau pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KSOP dan Pelindo regional 2 Cirebon.

Hery berharap, untuk optimalisasi pelayanan publik dan pengawasan di sektor pelabuhan, dapat didorong adanya MoU antara Ombudsman RI dengan Kementerian BUMN selaku kementerian induk dari Pelindo.

"Untuk pencegahan maladministrasi sejak 10 Maret 2023, kami telah MoU dengan Kementerian Perhubungan RI, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh perwakilan kami di daerah bersama instansi vertikal di bawah jajaran Kemenhub RI," ucap Hery. (*)