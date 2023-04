Ahmad Dhani Ungkap Bayaran Once Lebih Tinggi Darinya, Itu Alasan Tak Diajak Lagi di Konser Dewa 19

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkap bayaran Once Mekel mahal sehingga tak lagi diajak dalam konser Dewa 19.

Meski begitu, Once masih memiliki kans menjadi bagian Dewa 19 dalam konser tur keliling Indonesia setelah Lebaran.

"Tergantung EO (event organizer) dong, kalau harganya sesuai ya why not. Masa harganya (bayarannya) lebih dari saya?" kata Ahmad Dhani dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Ahmad Dhani menyebut bayaran Once tak bisa lebih mahal darinya.

"Lagunya kan lagu saya, terus minta harga lebih mahal, ya enggak mungkin," lanjut dia.

Dhani blak-blakan bahwa bayarannya lebih mahal dibandingkan gitaris Dewa 19, Andra Ramadhan.

"Terus terang aja, Andra sama saya bayarannya lebih banyak saya. Karena kan lagunya lagu saya, memang begitu. Lagunya banyakan saya," ungkap Dhani.

Sebelumnya, Dhani juga blak-blakan soal tak mengajak Once di konser Dewa 19 mendatang.

Dhani menegaskan, alasannya karena bayaran untuk Once terlalu mahal sehingga pihak EO tidak menyanggupi.

Sementara itu, Dhani juga memastikan pertemanannya dengan Once sama sekali tak terganggu dengan adanya larangan membawakan lagu Dewa 19.

"Gini loh, saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it's only a business. Jadi kalau berteman, ya biasa aja berteman. Enggak ada permasalahan," kata Dhani.

"Kalau bisnis, ya beda lagi. Jadi it's only about business, no hard feeling," lanjut Dhani.

Musisi berusia 50 tahun itu mengaku belum ada komunikasi dengan Once lagi setelah konflik tentang lagu Dewa 19 mencuat ke publik.

Sebagai informasi, Dhani telah resmi melarang Once membawakan lagu-lagu Dewa 19

. Hal tersebut lantaran Dewa 19 bakal mengadakan tur konser dua kali dalam seminggu setelah Lebaran hingga Desember 2023.

Dhani ingin menjaga kemurnian konser Dewa 19 dan kenyamanan bagi para Baladewa.

Sementara, Once telah menyetujui ultimatum dari Ahmad Dhani.

Once menilai selama menjalani konser solo, dia hanya membawakan maksimal tiga lagu Dewa 19. (*)

