Wasit Persib vs Persis, Hamim Thohari, Sudah 4 Kali Pimpinan Pertandingan di Liga 1 2022-2023

TRIBUNJABAR.ID - Wasit Persib vs Persis, Selasa (4/4/2023) malam nanti, di Stadion Pakansari, adalah Hamim Thohari.

Hamim Thohari telah memimpin empat laga di Liga 1 2022-2023. Namun belum pernah memimpin laga Persib Bandung.

Sebaliknya dia peran menjadi wasit Persis Solo saat melawan Persija Jakarta.

Laga Persis Solo melawan Persija Jakarta berlangsung pada 19 Januari 2023.

Laga tersebut dimenangkan Persis Solo dengan skor 1-0.

Pada pertandingan itu Hamim Thohari mengeluarkan enam kartu kuning.

Total selama menjadi wasit di Liga 1 2022-2023, Hamim Thohari telah mengeluarkan 18 kartu kuning dan 0 kartu merah.

Pada laga Persib vs Persis, Hamim Thohari bakal didamping Asisten Wasit 1 Jursadat dan Asisten Wasit 2 Dedek Duha.

Asisten Wasit Tambahan 1 Agus Fauzan Arifin, Asisten Wasit Tambahan 2 Ari Santoso, dan Cadangan Wasit Asprianton.



Rekor Kepemimpinan Hamim Thohari

15/09/2022 Dewa United Fc Vs Psm Makassar 3 Kk 0 Km

19/01/2023 Persis Solo Vs Persija Jakarta 6 0

22/02/2023 Persija Jakarta Vs Ps Barito Putera 4 0

14/03/2023 Dewa United Fc Vs Ps Barito Putera 5 0

Pada pertandingan pekan ke-32 Liga 1 2022/2023 ini pelatih Persib Bandung Luis Milla bakal mengubah formasi tim yang diturunkan.

Rotasi dilakukan Milla karena waktu pemulihan pemain Persib Bandung sangat singkar setelah melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat, 31 Maret 2023.

Luis Milla juga ingin melihat beberapa pemain lebih maksimal di atas lapangan.

Pelatih asal Spanyol tersebut mencontohkan, Ricky Kambuaya akan dipercaya tampil sejak menit awal.