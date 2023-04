Jangan Sampai Lapar Mata, Ini Tips Hemat Dari Perencanaan Keuangan Saat Bulan Ramadhan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat berpuasa dan menjelang lebaran tanpa disadari pengeluaran sebagian orang akan jauh lebih besar dari biasanya. Dari mulai agenda buka bersama, hingga membeli aneka macam takjil dan pengeluaran lain tanpa direncanakan.

Financial Educator dan Perencana Keuangan, sekaligus dosen Universitas Langlangbuana Fitri Rachman memberikan tips agar tetap hemat saat Bulan suci Ramadhan.

Pertama, budgeting dengan menentukan anggaran.

Ada 2 cara yakni:

a. Based on Income

Mengacu pada dana yang dimiliki baru kemudian tentukan apa saja kebutuhannya.

"Sesuaikan kebutuhan berdasarkan dana yang ada. Cara ini cocok untuk yang memiliki pendapatan tetap misal karyawan yang memiliki gaji bulanan," ujarnya, saat dihubungi Tribunjabar.id, Minggu (2/3).

b. Based on Needs

Mengacu pada kebutuhan apa saja yg diperlukan kemudian tentukan dari mana sumber anggarannya.

Based on needs dapat diterapkan bagi yang memiliki pendapatan tidak tetap, seperti pedagang, freelancer dan lain sebaginya.

"Ingat selalu untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan (needs and wants) berdasarkan kepentingan yang harus disegerakan atau bisa ditunda," tuturnya.

Kedua, biasakan untuk memiliki subsitusi atas barang atau keperluan yang ingin dibeli.

Ia menuturkan, untuk dapat memilih harga lebih murah dari pada yang mahal yang memiliki fungsi sama.

"Bisa juga dengan mengurangi jumlah, misal biasa membuat rendang 5kg, sekarang dikurangi jadi 3kg. Lebih hemat dan tidak mubazir jika makanan banyak tersisa hingga berhari2 lamanya," ucapnya.

