Persib Bandung Takluk 0-2 dari Persija Jakarta, Performa Kiper Reky Rahayu Jadi Sorotan Bobotoh

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bobotoh menyoroti performa kiper Persib Bandung Reky Rahayu yang diturunkan melawan Persija Jakarta.

Pada laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jumat (31/3/2023) malam, gawang Reky bobol dua kali.

Reky Rahayu gagal menghentikan Riko Simanjuntak saat one on one di menit 45+2.

Riko memanfaatkan "umpan" Frets Butuan untuk menjebol gawang Persib.

Persija unggul 2-0 dan menjadi skor akhir berkat heading Michael Krmencik di menit 72, memanfaatkan umpan Riko.

Pada laga itu Persib memercayakan posisi kiper kepada Reky karena Teja Paku Alam mendapat kartu merah di kandang Barito Putera di pekan ke-27. Meski laga melawan Persija merupakan pertandingan tunda, tetapi sanksi itu tetap berlaku.

Selain Teja, bek Achamd Jufriyanto juga absen karena akumulasi kartu kuning.

Sebenarnya, Reku sempat menyelamatkan gawangnya dari kebobolan di pertengahan babak pertama.

Namun, tetap saja bobotoh menilai Reky tidak tampil maksimal di bawah mistar gawang.

Hal itu dikatakan bobotoh geulis Balqis Bahira Lanika (20).

Menurut Balqis, performa Reky Rahayu saat menjadi penjaga gawang utama sangat berbeda jauh dibandingkan Teja Paku Alam.

"Sebenarnya saya sudah mempunyai feeling kalau Persib Bandung kalah. Meskipun agak kaget melihat skornya akhirnya 0-2. Apalagi, Teja Paku Alam tidak bisa tampil di laga besar seperti ini. Jadi menurut saya, saat ini Persib Bandung sangat kurang dari penjagaan gawangnya. Kalau diisi oleh Teja Paku Alam mungkin akhirnya bisa berbeda," kata Balqis kepada Tribunjabar.id, Jumat malam.

Meskipun kecewa dengan performa dari Reky Rahayu, wanita asal Sukabumi tersebut tetap memberikan semangat kepada tim Persib Bandung.