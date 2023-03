Hokky Caraka Cs Tetap Bakal Berlatih Ringan Meski Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Meski sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, skuad Garuda Muda masih dijadwalkan menjalani latihan ringan sambil menunggu keputusan dari PSSI selanjutnya.

Shin Tae-yong mengatakan untuk sementara ini para pemainnya tetap berlatih ringan sambil menunggu kepastian apakah Indonesia masih tetap bisa bermain di Piala Dunia U-20.

Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Striker Timnas Indonesia U-20, Hokky Caraka merasa sangat kesal dan kecewa atas pembatalan ini.

“Ini mematahkan mimpi para pemain sepak bola, bukan cuma pemain Indonesia, pemain yang main di Liga Inggris atau mana pun itu, pasti cita-citanya bela negara di Piala Dunia,” kata Hokky di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).

“Kalau ditanya persiapan, bisa dilihat dari segi permainan bisa dilihat dari fisik. Kita sudah berubah banget karena kita dipersiapkan untuk event ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Gunung Kidul 18 tahun silam tersebut mengatakan dirinya sempat down usai pertama mendengar kabar Indonesia batal jadi tuan rumah. Untung saja orang tuanya terus memberikan semangat kepada Hokky.

Hokky coba menerima kejadian ini dan dirinya kembali fokus menatap masa depannya yang masih panjang.

Starting eleven timnas U-20 Indonesia saat melawan timnas U-20 Irak di Piala Asia U-20 2023, Rabu (1/3/2023) malam. Indonesia kalah 0-2. (pssi.org)

“Ya, orang tua cuma bisa menenangkan saja, biar saya tidak terlalu down. Kalau move on tidak semudah itu, tidak mudah move on dari Piala Dunia,” kata Hokky.

“Saya sih tetap fokus sama permainan saya sendiri, apalagi langkah masih jauh ke depan, tapi ada rencana-rencana yang sudah disiapkan,” katanya.

Pelatih Melamun

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak sangat sedih usai mendengar kabar FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Sambil menunggu sesi wawancara Waketum PSSI Zainudin Amali selesai, Shin Tae-yong hanya terlihat melamun dengan raut wajah kecewanya di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

Jeje, penerjemahnya mengatakan Shin Tae-yong tidak mau bicara setelah tahu pengumuman Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.