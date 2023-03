Polda Jabar Siapkan Sejumlah Langkah Pengamanan Mudik Lebaran, Ingin Ulang Kesuksesan Mudik 2022

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Polda Jabar menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, saat mudik lebaran 2023.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana mengaku ingin mengulang keberhasilan pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2022, di mudik lebaran tahun ini.

Sebab, kata dia, setiap memasuki mudik lebaran, Jawa Barat selalu menjadi sorotan karena banyak dilewati pemudik.

"Kita ingin mengulangi success story. Jawa Barat sebagai penentu, jalur baik arteri maupun jalan tol," ujar Suntana, Rabu (29/3/2023).

Menurut Suntana, pada mudik 2022 terdapat 85 juta pemudik. Sedangkan pada lebaran tahun 2023, diprediksi bakal naik 45 persen atau sekitar 123 juta pemudik.

Irjen Pol Suntana mengatakan, agar arus mudik berjalan lancar, pihaknya akan memastikan kondisi jalan arteri dan jalan tol layak digunakan.

"Kita lakukan koordinasi, beberapa jalan akan selesai perbaikan seperti jembatan di Subang tanggal 12-13 (April), buka jalur (tol) Cisundawu buka tanggal 15," katanya.

Menurut Suntana, dengan dibukanya tol Cisumdawu diharapkan dapat memecah arus kendaraan pemudik dari arah Bandung ke Cirebon, melalui Dawuan. Selain itu, untuk jalur arteri bakal disiapkan langkah contraflow dan one way.

"Kita akan memakai contraflow atau one way sehingga ada arus dialihkan ke arteri. Situasional (one way) tapi umumnya wilayah Karawang sampai Cirebon. One way kalau padat sekali," katanya.

Suntana pun memastikan jalan arteri kondisi nya bagus dengan penerangan memadai serta menyiapkan petugas di lapangan.