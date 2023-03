Menikmati Paket Buka Puasa Sepuasnya di Tengah Kota Bandung Dengan Menu Lezat dan Lengkap

Menyambut bulan suci yang penuh berkah di tahun 2023, Kimaya Braga Bandung by Harris kembali menghadirkan paket buka puasa dengan menu lengkap yaitu “Bale Ki Rahmat” yang memiliki makna “Bale di Kimaya Ramadan Hemat”.

Cukup dengan Rp125.000 net per orang, Anda bisa menyantap berbagai hidangan isitmewa berbuka puasa dengan suguhan Live Cooking, menu nusantara khas bulan Ramadan, hingga menu tradisional yang menggugah selera.

TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 13 Maret 2023 – Menyambut bulan suci yang penuh berkah di tahun 2023, Kimaya Braga Bandung by Harris kembali menghadirkan paket buka puasa dengan menu lengkap yaitu “Bale Ki Rahmat” yang memiliki makna “Bale di Kimaya Ramadan Hemat”.

Cukup dengan Rp125.000 net per orang, Anda bisa menikmati berbagai hidangan berbuka puasa sepuasnya di Coconut Club Restaurant yang terletak di Lantai 2 Hotel Kimaya Braga Bandung by Harris mulai dari takjil seperti Kolak dan Kurma, jajanan tradisional seperti Cilok, Cuanki, Seblak, Cendol, hingga suguhan menu nusantara seperti Soto Betawi dan Soto Lamongan.

Menyambut bulan suci yang penuh berkah di tahun 2023, Kimaya Braga Bandung by Harris kembali menghadirkan paket buka puasa dengan menu lengkap yaitu “Bale Ki Rahmat” yang memiliki makna “Bale di Kimaya Ramadan Hemat”.

Tak hanya itu, Angkringan dan Warung Jadul yang menyuguhkan jajanan tempo dulu juga turut dihadirkan untuk melengkapi kemeriahan berbuka puasa di Kimaya Braga Bandung by Harris.

“Berbuka puasa di Kimaya Braga Bandung tak hanya harganya yang ramah di kantong, namun menunya pun lengkap karena akan ada 7 (tujuh) Bale yaitu Bale Takjil, Bale Jajanan, Bale Niis, Bale Neda, Bale Haneut, Bale Lalab, hingga Bale Lada.

Di setiap Bale akan disuguhkan variasi makanan yang sesuai dengan tema tahun ini yaitu menu nusantara dan tradisional,” ucap Marketing Communication Executive Kimaya Braga Bandung by Harris, Muhamad Ilham.

Menyambut bulan suci yang penuh berkah di tahun 2023, Kimaya Braga Bandung by Harris kembali menghadirkan paket buka puasa dengan menu lengkap yaitu “Bale Ki Rahmat” yang memiliki makna “Bale di Kimaya Ramadan Hemat”.

Untuk memperindah bulan Ramadan yang bermakna, Kimaya Braga Bandung by Harris turut menghadirkan promosi menarik untuk paket berbuka puasa. “Untuk promosi selama bulan Ramadan 2023 yaitu Beli 7 Gratis 1 yang berlaku setiap hari hingga 20 April 2023 dan ada harga khusus untuk tamu hotel yang menginap yaitu cukup membayar Rp100.000 net per orang. Sebagai informasi tambahan, untuk anak usia 5 hingga 11 tahun akan mendapatkan potongan langsung sebesar 50 persen dari harga normal,” tambahnya.

Selain dapat menyantap variasi menu yang lezat, para tamu juga akan dimanjakan dengan kejutan hadiah istimewa setiap minggunya antara lain voucher menginap di jaringan hotel The Ascott Limited.

Semakin penasaran dan tak sabar ingin mencicipi menu spesial Ramadan di Kimaya Braga Bandung by Harris? Yuk, segera hubungi 022 421 3070 atau 0858 6470 7450 melalui WhatsApp untuk reservasi dan menikmati promosi karena kuota terbatas. Anda juga bisa langsung mengunjungi Coconut Club Restaurant di Lantai 2 Kimaya Braga Bandung by Harris yang terletak di Jalan Braga No. 8, Bandung. Jangan lupa ajak pasangan, teman, rekan kerja, atau keluarga Anda ya!