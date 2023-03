Isu Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Mencuat, FIFA Hapus Lagu Glorious dari Situsnya

TRIBUNJABAR.ID - FIFA menghapus lagu "Glorious" dari situs resminya setelah isu Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 mencuat.

Adapun lagu "Glorious" sendiri merupakan soundtrack resmi Piala Dunia U-20 yang dibawakan oleh grup musik Weird Genius dan tiga penyanyi muda Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Teaser lagu tersebut pertama kali dibagikan pada Jumat (24/3/2023) lalu melalui situs hingga media sosial resmi FIFA.

Rencananya, lagu "Glorious" akan diluncurkan pada 31 Maret 2023 bertepatan dengan penyisihan grup Piala Dunia U-20 yang semula akan digelar di Bali.

Namun belakangan mencuat isu batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Bertepatan dengan hal tersebut, FIFA kedapatan menghapus lagu "Glorious" dari situs resmi bahkan semua media sosialnya.

Kabar itu menjadi perbincangan heboh di kalangan warganet sejak Selasa (28/3/2023).

Diketahui situs yang seharusnya menampilkan artikel tentang lagu "Glorious" sudah tidak bisa lagi diakses.

Justru yang muncul dari link artikel tersebut adalah permohonan maaf.

"Ooops... We're sorry! This page cannot be found," tertulis dalam situs tersebut.

Selain FIFA, PSSI juga turut menghapus cuitan promosi mengenai lagu "Glorious".

Meski demikian, akun Twitter resmi grup Weird Genius masih menyimpan cuitan promosinya mengenai lagu "Glorious" tersebut.

"Together with @FIFAcom @FIFAWorldCup we are excited to tease “Glorious” the Official Song of the @FIFAWorldCup U-20’s Indonesia 2023 featuring

@imlyodra, @initiaraandini & @zivamagnolyea Out Soon #U20WC," tertulis dalam cuitan Weird Genius.

Weird Genius mempromosikan teaser lagu "Glorious" yang akan menjadi soundtrack resmi Piala Dunia U-20 Indonesia. Belakangan lagu tersebut dihapus oleh FIFA dalam situs resminya. (Tangkap layar Twitter)

Drawing Piala Dunia U-20 Batal Digelar