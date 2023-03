TRIBUJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki bulan Ramadhan 1444H yang bertepatan dengan tanggal 23 maret 2023, Grand Dafam Braga Bandung menghadirkan promo special khusus menyambut bulan suci ini.

Tradisi berbuka puasa menjadi agenda yang wajib di bulan Ramadhan, dengan konsep all you can eat, Grand Dafam Braga bandung hadir dengan tema “bukavaganza - Selera Nusantara”.

Tema ramadhan kali ini yaitu Kami ingin mengembalikan kenangan akan menu buka puasa pada waktu dulu saat masih kecil.

"Makanan yang selalu tersedia dan di masak oleh ibu tercinta menjadi inpsirasi kami membuat tema menu ramadhan kali ini," ujar Oky Lastianto, Food and Beverages Manager Hotel Grand Dafam Braga bandung.

Bukavaganza - Selera Nusantara di Grand Dafam Braga Bandung- (istimewa)

Ragam masakan yang disajikan mulai dari makanan tradisional dari berbagai daerah seperti gudeg, ayam areh, soto betawi dan lain-lain, pojok takjil, menu aneka gerabah, aneka sate dan masih banyak lagi seperti stall makanan yang menampilkan Live Cooking dari chef salah satunya Sei iga sapi yang menjadi menu favorit.

Sajian “bukavaganza – Selera Nusantara” hadir di Tos Raos by Canting yang terletak di lobby level dengan harga Rp.168.000 net/orang .

Bukavaganza - Selera Nusantara di Grand Dafam Braga Bandung- (istimewa)

Buka setiap hari mulai pukul 17.30 wib sampai dengan pukul 21.00 wib dari tanggal 23 maret dan berakhir pada tanggal 19 april 2023.

Selain itu juga kami berikan doorprize menginap di Hotel Grand Dafam Braga Bandung yang akan di undi setiap minggu nya dan untuk photo selfi terbaik juga akan mendapatkan kamar menginap di Grand Dafam Braga Bandung.

Bukavaganza - Selera Nusantara di Grand Dafam Braga Bandung- (istimewa)

tak kalah special , promo kamar pun kami hadirkan mulai dari Rp.450.000 net/malam/kamar dan kamar deluxe dengan harga Rp.580.000 net/kamar/malam dengan konsep menginap selama 23 jam atau jika pemesanan melalui website resmi dan aplikasi hai

dafam akan mendapatkan disckon 10 persen untuk paket bukavaganza

Jadi… Kami tunggu kedatangan anda di Grand Dafam Braga Bandung!

Grand Dafam Braga Bandung “Luxurious Experience Meet Style”