Buka Puasa di The Allure Villas Pangandaran, Nuansa Seperti di Bali, Cocok Jadi Spot Foto

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - The Allure Villas Managed by Sahid tentu menjadi satu pilihan atau rekomendasi menginap saat berlibur di Pangandaran.

Di sana, pengunjung bisa melihat view pemandangan yang indah dengan image yang sudah menyebar seperti di Bali.

Karena itu, The Allure Villas Managed by Sahid Pangandaran ini sangat cocok untuk menjadi spot foto dari setiap sudutnya.

The Allure Villas Managed by Sahid berada di kawasan Grand Pangandaran Kav. No 15 Pangandaran 46396 Jawa Barat.

The Allure Villas Managed by Sahid ini merupakan villatel pertama yang berada di Pangandaran bintang 4 terdapat 68 vila yang memiliki restoran dengan bangunan menarik bernama ombak resto.

Di ombak resto ini, terdapat banyak menu masakan khas dari Pangandaran yang bisa dicicipi oleh tamu dan pencinta kuliner.

Seperti halnya saat ini, menu masakan di bulan suci Ramadan yang pastinya paling ditunggu saat berbuka puasa bersama.

Di ombak resto, ada beberapa paket Ramadan yang menarik, mulai dari santapan menu buffet buka puasa hingga paket menginap selama Ramadan.

General Manager The Allure Villas Managed by Sahid Pangandaran, Muhamad Kamal Setiawan, mengatakan, untuk promosi Ramadan itu ada IFTAR Sasarengan dan Private IFTAR.

Hanya dengan Rp 85 ribu per orang, pengunjung sudah bisa menikmati hidangan bervariasi yang lengkap dan berbeda setiap harinya.

Pembelian IFTAR Sasarengan ini, kata Kamal, untuk 10 orang akan mendapatkan gratis untuk 1 orang.

"Para tamu, dapat menyantap hidangan yang bervariasi, menu yang cocok dengan masakan Nusantara dan masakan tradisional lainnya dengan ditemani indahnya view pemandangan ala Bali."

"Cocok untuk buka bersama dengan keluarga, teman, ataupun saudara," ujar Kamal melalui WhatsApp, Sabtu (25/3/2023) siang.

Menurut dia, pada bulan Ramadan tahun ini pihaknya menyajikan menu spesial Ramadan yang beragam dan berbeda setiap harinya, yakni ada di paket Ramadan IFTAR Sasarengan.

"Harganya sangat terjangkau, hanya Rp 85 ribu per orang, mereka sudah dapat menikmati hidangan lengkap."

"Selain itu, jika memesan untuk 10 orang, akan dapat free IFTAR Sasarengan untuk 1 orang," katanya. (*)