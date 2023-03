14 Mahasiswa UNSAP Lolos Program MSIB, 6 diantaranya lolos Program Bangkit Academy

TRIBUNJABAR.ID,- Program Kampus Merdeka yang diinisiasi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini menjadi sangat populer dikalangan mahasiswa dan dinilai menjadi win-win solution untuk menghasilkan talenta terbaik. Dalam hal ini sebanyak 14 mahasiswa Universitas Sebelas April lolos menjadi peserta dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Tahap 4 Tahun 2023 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sesuai dengan arahan Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Arip Rahman Sudrajat, M.Si bahwa “Fakultas wajib memberikan informasi kepada mahasiswa yang sudah memasuki semester 5 di lingkungan UNSAP untuk bisa mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, karena program tersebut sangat menguntungkan bagi mahasiswa dimana mahasiswa bisa menambah wawasan pengetahuan bidang industri yang tidak didapatkan ketika perkuliahan, selain itu pula dengan mengikuti program ini mahasiswa bisa mendapatkan pengakuan SKS sebesar 20sks dengan cara konversi menyesuaikan dengan jumlah mata kuliah yang ada di semester tersebut, dan Alhamdulillah di tahun 2023 ini mahasiswa dari Unsap bisa lolos Kembali dalam program MSIB (Study Independen)”.Ujarnya.

Adapun mahasiswa yang lolos program MSIB ini terdiri dari 2 mahasiswa Program Studi Manajemen (S1), 1 mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1), 6 mahasiswa Program Studi Teknik Informatika (S1), 5 mahasiswa Program Studi Sistem Informasi (S1). Untuk tahun ini hanya ada 2 Fakultas yang lolos MSIB yaitu FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan FTI (Fakultas Teknologi Informasi).

Para mahasiswa UNSAP tersebut akan menjalani Program MSIB di berbagai mitra Kemdikbudristek, diantaranya Dicoding (Bangkit Academy), PT Bisa Artifisial Indonesia, PT Lentera Bangsa Benderang (Binar Academy), PT.Chairos International Venture (Chairos Academy), PT. Sintesis Komunikasi Indonesia (Synthesis Academy), RevoU Tech Academy, Apiary Academy.

Ketua Prodi Teknik Informatika (S1) Fathoni Mahardika, M.T mengungkapkan bahwa sejalan dengan program MBKM dan semangat yang melandasinya, maka 6 mahasiswa Informatika FTI UNSAP berhasil mencapai prestasi mereka dalam program MSIB di semester genap 2022/2023, “Sebagai prodi yang paling banyak mahasiswanya yang lolos program MSIB, hal ini sebuah capaian yang luar biasa atas kerja keras dan semangat mahasiswa untuk selalu mengambil inisiatif tinggi, peluang dan kesempatan mengikuti proses pembelajaran yang inovatif, fleksibel dan dinamis yang menyesuaikan standar industri,” tuturnya, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (20/03/2023).

Bukan hanya sekedar dalam bentuk apresiasi kepada mahasiswanya, Prodi secara berkelanjutan berproses bersama dengan para pemangku kepentingan yang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Para pengajar pun turut dilibatkan dalam proses pendampingan, formal maupun informal.

Dekan Fakultas Teknologi Informasi (FTI) UNSAP Dwi Yuniarto, M.Kom.,Ph.D. menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan para mahasiswa UNSAP, terutama atas minat dan lolosnya mahasiswa FTI dalam program MSIB. Total, 11 dari 14 mahasiswa UNSAP yang lolos dalam program tersebut merupakan mahasiswa FTI UNSAP.

“Program ini akan memberikan pengalaman praktis terutama dunia industri bagi para mahasiswa sehingga mendekatkan antara kompetensi teori yang dimiliki dengan dunia praktis/kerja. Program ini juga semakin menguatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, selain itu dari total 11 mahasiswa FTI yang lolos MSIB terdapat 6 mahasiswa yang lolos Program Bangkit Academy (Dicoding), kelebihan program ini adalah Sertifikat Global dari Google dan pastinya dengan memiliki sertifikat internasional ini mahasiswa akan lebih unggul ketika melamar di dunia kerja ” ujarnya.

Bagi yang belum mengetahui, MSIB merupakan 2 program berbeda, yakni Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Dalam program Magang Bersertifikat, mahasiswa bekerja di mitra Kemendikbudristek selama 1-2 semester penuh. Selain itu, uang saku dan biaya hidup selama magang akan disubsidi oleh Kemendikbudristek. Mahasiswa juga akan menerima sertifikat kompetensi dari perusahaan setelah selesai magang.

Sementara Studi Independen Bersertifikat merupakan program sertifikasi atau short course yang diakui Kemendikbudristek. Mahasiswa mengikuti short course selama 1 sampai 2 semester penuh, biaya partisipasi dan biaya hidup selama studi independen disubsidi oleh Kemendikbudristek. Mahasiswa pun menerima sertifikat jika lulus program sertifikasi atau short course.