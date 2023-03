Santika Garut Gelar Bukber Ala Sultan Timur Tengah 

TRIBUNJABAR.ID, Ramadhan telah tiba, bulan suci ramdhan merupakan bulan penuh berkah yang ditunggu-tunggu oleh para umat muslim. Selain berlomba dalam kebaikan, di bulan ini juga banyak dihiasi dengan silaturahmi dengan sanak sodara, teman, atau kerabat yang sudah lama tidak berjumpa.

Moment Ramadhan ini Hotel Santika Garut turut hadir dalam memberikan kehangatan melalu Bukber Ala Sultan Timur Tengah. Di bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim ini, Santika Garut siap anda datangi sebagai venue bukber ala Sultan.

Bukber ala sultan ini menghadirkan 100 menu all you can eat special untuk anda. Makanan yang disajikan pun beragam mulai dari menu tradisional, signature menu, hingga Japanese lengkap disajikan untuk anda.

Kemewahan ini akan menghiasi bukber anda menjadi lebih berkesan, dan tentunya anda hanya perlu menyiapkan perut untuk diisi dengan beragam sajian yang anda. Tidak hanya 100 menu yang siap memberi kesan, dekorasi hotel hingga resto juga dihiasi dengan berbagai ornament yang membawa anda serasa di timur tengah.

Dengan 100 pilihan menu makanan dan ambiance serasa di timur tengah anda hanya perlu membayar 125K perorang, dan berkesempatan untuk memenangkan Grand Prize berupa umrah gratis bersama Jtravel, menarik bukan?.

Tidak sampai disitu, kesultanan ini juga akan membawa anda pada keberkahan, dimana setiap reservasi akan kami sisihkan untuk bersedekah. Bagaimana? Lengkap sudah bukber anda, bisa makan sepuasnya dengan 100 menu, berkesempatan umrah gratis, juga mendapatkan berkahnya Ramadhan melalui berbagi. Paket lengkap untuk menambah kehangatan anda di Ramadhan tahun ini. Tunggu apalagi?.

Untuk menikmati bukber ala sultan ini yang penuh dengan keberkahan anda bisa melakukan reservasi melalui bit.ly/santikagarut, Direct Message Instagram di @santikagarut, atau via telepon dan whatsapp ke 0811 2424 090. Tunjukan bukber ala Sultan mu, hanya di Santika Garut.