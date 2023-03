Jelang Lawan Bhayangkara FC, 2 Pemain Persib Bandung Terpilih Jadi Best XI Of The Week

Robi Darwis menjadi penentu kemenangan Persib Bandung melawan Dewa United. Robi dan Ciro Alves terpilih menjadi Best XI Of The Week pekan ke-31.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung terpilih menjadi Best XI Of The Week pekan ke-31, menjelang laga tunda melawan Bhayangkara FC hari ini, Jumat (24/3/2023).

Dua pemain tersebut adalah gelandang muda Robi Darwis dan bomber Ciro Alves.

Keduanya terpilih menjadi Best XI of the Week pekan ke-31 setelah dianggap tampil ciamik saat Persib Bandung bertarung dengan Dewa United pada Senin (20/3/2023).

Baca juga: LINK Live Streaming Indosiar Persib Bandung vs Bhayangkara FC: Prediksi Susunan Pemain Tanpa 5 Pilar

Menurut catatan, pada pekan tersebut Ciro Alves berhasil berkontribusi lebih untuk Persib Bandung setelah memberikan assist cantik untuk Marc Klok di menit ke-12.

Adapun gelandang muda Robi Darwis mampu mencetak satu gol indah untuk Persib Bandung di menit ke-75.

Alhasil, berkat tindakan keduanya, tim Maung Bandung mampu meraih kemenangan 2-1 atas Dewa United.

Berikut daftar Best Of The Week pekan ke-31.

Kiper: Try Hamdani (PSS Sleman)

Bek: Yance Sayuri (PSM Makassar), Cleberson (Madura United), Erwin Gutawa (PSM Makassar), Rizky Dwi (Arema FC)

Gelandang: Ciro Alves (Persib Bandung), Sin Young Bae (Persita Tangerang), Robi Darwis (Persib Bandung), Messidoro (Persis Solo)

Striker: Derik Setiwan (Arema FC), Flavio Silva (Persik Kediri)

Baca berita-berita Persib Bandung di Tribunjabar.id