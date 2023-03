Jadwal Liga 1 Hari Ini, Persib Bandung vs Bhayangkara FC, Arema vs Borneo FC

Jadwal Liga 1 hari ini, Jumat (24/3/2023), ada tiga pertandingan, satu di antaranya Persib Bandung vs Bhayangkara FC.

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 hari ini, Jumat (24/3/2023), ada tiga pertandingan, satu di antaranya Persib Bandung vs Bhayangkara FC.

Bersamaan dengan laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC, ada Arema FC vs Borneo FC, dan Persik Kediri vs Pesita Tangerang.

Ketiga pertandingan tersebut merupakan laga tunda di awal putaran kedua.

Laga tersebut ditunda karena PT Liga Indonesia Baru kesulitan untuk mendapatkan izin pertandingan.

Baca juga: Persib Bandung Masih Bawa Kakang Rudianto dan Robi Darwis Lawan Bhayangkara FC, Tambah Amunisi

Persib Bandung vs Bhayangkara FC bakal berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Arema FC vs Borneo FC bakal digelar di lapangan PTIK Jakarta.

Adapun laga Persik Kediri vs Persita Tangerang akan diselnggarkan di Stadion Brawijaya, Kediri.

Ketiga pertandingan tersebut akan digelar bersamaan pukul 20.30 WIB.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC mendapatkan giliran disiarkan langsung Indoesiar sekaligus live streaming Vidio.com.

Dua pertandingan lagi bakal bisa ditonton lewat live streaming Vidio.com.

Persib Bawa 21 Pemain



Persib membawa sebanyak 21 pemain untuk menghadapi Bhayangkara FC.

Persib dipastikan tidak akan diperkuat tiga pemain yang bergabung bersama Tim Nasional Indonesia.

Pemain Persib Bandung Victor Igbonefo (kiri) berusaha mengejar bola dari Kakang Rudianto saat mengikuti latihan di Stadion Siliwangi, Bandung, Rabu (18/1) (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Ketiganya yaitu, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya dan Marc Klok.

Dalam laga kali ini PERSIB kembali akan diperkuat oleh pemain muda, Arsan Makarin.