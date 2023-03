Mendapat Antusiasme Positif dari Masyarakat, SUV Konsep ini Lanjutkan Roadshow di Kota Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Infrastruktur jalan yang belum merata di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih mobil keluarga.

Dari sekian banyak pilihan, mobil jenis sport utility vehicle (SUV) secara cepat mengambil hati para pecinta otomotif di Indonesia karena memiliki ground clearance yang tinggi dan daya jelajah yang luas. Hal ini terbukti dari angka penjualan mobil SUV yang terus merangkak naik setiap tahunnya.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan mobil SUV, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept kepada masyarakat di beberapa kota di Indonesia.

Setelah diperkenalkan pertama kali di Indonesia dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta pada Februari 2023, Mitsubishi XFC Concept telah mendapatkan antusias dan sambutan hangat dari para pecinta otomotif di tiga kota, yaitu Pekanbaru, Medan, dan Palembang.

Setelah tiga kota tersebut, aktivitas roadshow Mitsubishi XFC Concept berlanjut ke Kota Bandung. Acara ini dilaksanakan pada event Mitsubishi Motors Auto Show di Mall Paskal 23, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (22/3/2023) sampai Jumat (24/3/2023).

Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Testuhiro Tsuchida mengatakan, pihaknya mendapat antusiasme yang positif dari masyarakat akan mobil konsep ini setelah memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept.

“Kebutuhan untuk melibas berbagai medan dan kondisi jalan coba dijawab oleh mobil konsep keluaran Mitsubishi Motors ini melalui kehadiran ground clearance yang tinggi dan empat mode berkendara, yaitu Normal, Wet, Gravel, dan Mud,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya.

Tsuchida mengungkapkan, Mitsubishi XFC Concept menawarkan rasa berkendara yang menyenangkan, aman, dan nyaman dalam berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Mitsubishi XFC Concept, kata dia, memiliki mode berkendara baru, yakni Wet Mode yang pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi Motors.

“Mode (Wet Mode) ini dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti kondisi jalan yang dibanjiri hujan secara tiba-tiba,” imbuh Tsuchida saat konferensi pers di Yello Paskal, Jalan Pasir Kaliki, Rabu (22/3/2023).

Selain itu, lanjut dia, Mitsubishi XFC Concept mengekspresikan ketangguhan dan kelincahan, serta menampilkan gaya SUV otentik yang menonjol di pemandangan luar ruangan.

Ketangguhan mobil Mitsubishi XFC Concept dapat dilihat dari peningkatan handling pada mobil saat berkendara di jalan dengan permukaan kasar. Kenyamanan mobil ini didapat berkat ground clearance yang tinggi dan roda berdiameter besar.

Konsep desain Mitsubishi XFC Concept

Tsuchida menjelaskan, Mitsubishi XFC Concept memiliki konsep desain silky and solid sehingga memberikan kesan elegan dan desain yang mengalir harmonis dengan soliditas yang kuat.

"Tiga konsep utama dari Mitsubishi XFC Concept, seperti desain silky and solid, smart and quality comfort, serta interior yang compact and spacious,” ucapnya.