Bisa Picu Gesekan, Polisi Imbau Masyarakat Purwakarta Tidak Lakukan Sahur On The Road Selama Ramadan

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain, imbau masyarakat untuk tidak lakukan sahur on the road selama bulan Ramadan 1444 H.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan sahur on the road selama Ramadan 1444 H.

Menurut Edwar, kegiatan sahur on the road dinilai bisa menimbulan kerumunan dan memicu terjadinya keributan antarwarga.

"Pada dasarnya sahur on the road bersifat kerumunan, kemungkinan akan terjadi gesekan keributan antarteman, bahkan kelompok saat kegiatan tersebut. Sehingga diimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan sahur on the road," kata Edwar kepada wartawan di Mapolres Purwakarta, Kamis (23/3/2023).

Edwar juga mengimbau masyarakat tidak menyalakan petasan maupun kembang api yang dapat membahayakan diri pribadi maupun ketertiban umum.

"Jangan menggunakan knalpot bising dan setop balapan liar. Lalu, hindari minuman keras (miras) dan narkotika," tegas Edwar.

Baca juga: Hari Pertama Puasa, Buruh Berlarian karena Pabrik Tekstil PT Elegant Purwakarta Terbakar Hebat

Baca juga: Pria Penjaga Kolam Asal Tangerang Tewas di Waduk Jatiluhur Purwakarta, Sempat Keluhkan Sakit Perut

Edwar juga mengajak masyarakat meningkatkan iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa.

"Tetap jaga toleransi dan saling menghargai antarumat beragama. Selalu waspada terhadap tindak kejahatan selama bulan Ramadan, pastikan rumah dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan," ujar Edwar. (*)