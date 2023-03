Big Match Italia vs Inggris saat Waktu Sahur di Indonesia, Ini Prediksi Skor dan Susunan Pemain

TRIBUNJABAR.ID - Duel Italia vs Inggris di ajang Kualifikasi Euro 2024 Grup C bakal mengisi malam sahur pencinta sepak bola Indonesia.

Laga Italia vs Inggris berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Jumat (24/3/2023) dini hari, kickoff pukul 02.45 WIB.

Timnas Italia adalah juara Euro 2024.

Namun, mereka gagal ikut Piala Dunia 2022.

Di pihak lain, The Three Lions tampil jadi runner up Euro 2020 dan mampu mencapai perempat final Piala Dunia 2022.

Head to head Italia vs Inggris menunjukkan ketatnya persaingan kedua negara.

Dalam lima pertandingan terakhir, mereka empat kali imbang, termasuk final Euro 2020 dalam waktu normal.

Namun, Italia menang lewat adu penalti.

Satu sisanya kemenangan untuk Italia.

Head to Head

23 September 2022: Italia 1 -0 Inggris (Liga Negara)

-0 Inggris (Liga Negara) 11 Juni 2022: Inggris 0-0 Italia (Liga Negara)

11 Juli 2021: Inggris 1-1 Italia (Final Euro 2020)

27 Maret 2018: Inggris 1-1 Italia (Persahabatan)

31 Maret 2015: Italia 1-1 Inggris (Persahabatan)

Prediksi Susunan Pemain

Italia (4-3-3)

Gianluigi Donnarumma (PG); Acerbi, Romagnoli, Spinazzola, Lorenzo; Nicolo Barela, Marco Veratti, Jorginho; Grifo, Berardi, Retegui.

Inggris (4-3-3)

Jordan Pickford (PG); Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Luke Shaw; Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson; Jack Grealish, Bukayo Saka, Harry Kane.

Prediksi Skor Akhir

