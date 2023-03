Putra Putri FEB 2023

TRIBUNJABAR.ID, Pada tanggal 11-18 Maret 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran melangsungkan kompetensi pageant Bernama “Putra Putri FEB” , kompetensi ini berfokus pada keindahan fisik yang digabungkan dengan kepribadian, bakat, serta pola pikir, sesuai dengan tag line mereka yaitu “create beauty with brain, brave, and behavior to inspire other” kontes pageant yang biasanya hanya berfokus untuk kaum perempuan, menjadi terus berkembang hingga melahirkan kontes-kontes kecantikan yang melibatkan kaum laki-laki.

Tujuan dari kontes ini adalah melahirkan representatif dari suatu instansi atau wilayah baik itu putra maupun putri, ataupun sepasang putra putri.

Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD sebagai wadah berkembang bagi mahasiswa dan mahasiswinya, melihat adanya kebutuhan di bidang pageant ini untuk menghasilkan duta atau delegasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mewakili FEB diberbagai kegiatan baik internal maupun eksternal dan salah satunya adalah akan berkompetisi lagi pada kegiatan “Putra Putri Padjajaran” yang akan datang.

Rangkaian acara yang berlangsung selama 8 hari ini, diikuti oleh 11 kontestan yang berasal dari antara lain Nahdah izzatisilmi (Pemasaran Digital 2022), Rafif Farhan (Bisnis Internasional 2022), Reza Daradinanti (Manajemen 2022), Lulu Hasna Windhuaji (Akuntansi Sektor Publik 2022), Octyvia Rizky (Akuntansi Perpajakan 2022), Maulidin Fitrah (Manajemen 2021), Erliana Esthi D (Akuntansi Sektor Publik 2022), Fariha Halimatus S (Bisnis Digital 2022), Laura Katherine N (Ilmu Ekonomi 2022), Zulkifli Hardi (Akuntansi Sektor Publik 2022), Rachelia Az Zahra (Bisnis Internasional 2022).

Acara dibuka pada tanggal 11 Maret di Gedung FEB Universitas Padjajaran, kemudian setelah itu kontestan melaksanakan karantina dari awal 12 Maret sampai 17 Maret selama itu kontestan dibekali ilmu ilmu dari para narasumber yang luar biasa untuk persiapan ke acara puncak Grand Final ditanggal 18 Maret, pada Grand Final terdapat babak penyisihan konstestan, penilaian dilakukan oleh para juri yaitu Rakhee Bhatari (Puteri Indonesia Bali Favorit & Intelegensia 2023), Dr. Amelia Hayati, S.Si.,MT. Alfi ah Hasanah, S.E., M.Ec., Ph.D. Deru R Indika, S.E,. M.Ec., Ph.D. Febran Rizkita Grafisanda (Ketua BEM KEMA FEB).

Pada acara final, Para Kontestan menunjukan kemampuan terbaiknya serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu memberikan penampilan yang luar biasa dihadapan para juri dan penonton yang hadir, pertanyaan yang diujikan berbobot isu isu yang sedang terjadi pada saat ini juga mampu dijawab oleh kontestan dengan cermat dan baik.

Kontes ini dimenangkan oleh Reza Daradinanti (Manajemen 2022) sebagai Putri FEB dan Zulkifli Hardi (Akuntansi Sektor Publik 2022) sebagai Putra FEB sebagai sepasang Putra Putri FEB Unpad 2023, diikuti oleh Nahdah izzatisilmi (Pemasaran Digital 2022) sebagai Runner up Putri FEB dan Maulidin Fitrah (Manajemen 2021) sebagai Runner up Putra FEB, terdapat nominasi lain juga yang dimenangkan oleh Rachelia Az Zahra (Bisnis Internasional 2022) sebagai Best Talent Performance dan Erliana Esthi D (Akuntansi Sektor Publik 2022) sebagai Best Intelligent.

Kegiatan ini telah menghasilakan sepasang delegasi Putra dan Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdedikasi dengan ini semoga delegasi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa membawa kesuksesan untuk Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.