Mitsubishi XFC Concept Diperkenalkan di Kota Bandung, Masyarakat Antusias Menyambutnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept kepada masyarakat Kota Bandung.

Sebelumnya, Mitsubishi XFC Concept dipertontonkan pertama kali di Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang digelar di Jakarta pada Februari 2023.

Bandung menjadi kota keempat penyelenggaraan aktivitas roadshow setelah Pekanbaru, Medan, dan Palembang.

Perkenalan Mitsubishi XFC Concept dilaksanakan pada event Mitsubishi Motors Auto Show Kota Bandung yang bertempat di Mall Paskal 23, 22–24 Maret 2023.

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Testuhiro Tsuchida, mengatakan, masyarakat sangat menyambut baik mobil konsep ini.

"Tiga konsep utama dari Mitsubishi XFC Concept, seperti desain silky and solid, smart and quality comfort, serta interior yang compact and spacious. Hal ini menjadi poin-poin utama yang sangat mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat baik di Indonesia maupun ASEAN,” kata Tsuchida saat konferensi pers di Yello Paskal, Jalan Pasir Kaliki, Rabu (22/3/2023).

Tsuchida menjelaskan, Mitsubishi XFC Concept ini memiliki konsep desain silky and solid yang memberikan kesan elegan dan desain yang mengalir harmonis dengan soliditas yang kuat.

Sejalan dengan filosofi desain “Robust & Ingenious” dari Mitsubishi Motors, Mitsubishi XFC Concept menggabungkan aura SUV yang kompak namun kuat, dan mengesankan dengan permukaan ramping yang membentuk satu aliran yang terhubung.

Hal ini terlihat dari mulai dari emblem tiga berlian di bagian depan, memanjang ke sisi samping, hingga bagian belakang.

“Tampilan desain ini memberikan profil yang stylish dan sporty agar sesuai dengan pemandangan kota di kawasan ASEAN,” tuturnya.

Selain itu dengan peningkatan handling di jalan dengan permukaan kasar berkat ground clearance yang tinggi dan roda berdiameter besar, Mitsubishi XFC Concept mengekspresikan ketangguhan dan kelincahan serta menampilkan gaya SUV otentik yang menonjol di pemandangan luar ruangan.

Di bagian depan, konsep dynamic shield yang mengekspresikan kinerja dan perlindungan, telah berkembang.

Lampu depan berbentuk “L” di bagian atas unit lampu depan berpadu dengan daytime running light (DRL) yang berbentuk seperti kisi-kisi di di bagian bawah untuk menyala dalam bentuk “T” yang ikonik yang menunjukkan kesan luas.