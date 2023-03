Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2023 Bahasa Inggris dan Bahasa Bali Cocok Diupdate di Medsos 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Raya Nyepi 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Bali.

Tepat hari ini Rabu 22 Maret 2023, umat Hindu khususnya di Bali merayakan Hari Raya Nyepi 2023 atau Tahun Baru Saka 1945.

Anda dapat mengirimkan kata-kata ucapan selamat Hari Raya Nyepi 2023 untuk orang terdekat yang merayakan.

Supaya lebih berkesan, Anda juga bisa mengirimkan ucapan Hari Raya Nyepi tersebut dalam Bahasa Bali dan Bahasa Inggris.

Tentu saja, selain dikirim lewat personal chat, ucapan Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Bali tersebut cocok dibagikan di media sosial.

Berikut Tribunjabar.id himpun kumpulan ucapan selamat Hari Raya Nyepi 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Bali, dilansir dari parekampunginggris.co dan sumber lainnya.

Deretan ucapan selamat Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Inggris:

1. Happy Holy Nyepi Day for all Hindus. May self-reflection restore a clean & holy soul, to peace of mind.

(Selamat Hari Suci Nyepi untuk seluruh umat Hindu. Semoga perenungan diri dapat mengembalikan jiwa yg bersih & suci, untuk kedamaian hati)

2. In silence Hopefully Hyang Widhi Wasa always delegates her wara nugraha to us all.

And hopefully self-reflection can restore the soul back clean and holy, happy Nyepi holiday 2023, New Year saka 1945.

(Dalam keheningan Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan wara nugraha-NYA kepada kita semua.

Dan semoga perenungan diri dapat mengembalikan jiwa kembali bersih dan suci, selamat hari raya Nyepi 2023, Tahun Baru saka 1945)

3. Shed anger, resentment, and other bad qualities.